Гороскоп на 5 квітня 2020 року розповість, що приготували зірки для кожного знака зодіаку. Чого краще уникати, а на що варто звернути особливу увагу? Читайте гороскоп на 5 квітня від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Життя в стресі порядно втомила Овнів. Часом поплакати – краще знеболююче. Але не розкисати і краще обдумайте, як зробити своє життя кращим.

Телець

Не витрачайте свою енергію, сили і емоції на людей, які це не цінують. Сьогодні саме той день, коли пора зважитися на кардинальні зміни і відкинути баласт.

Близнюки

Близнюкам сьогодні можна все, адже удача на вашому боці. Частіше посміхайтеся і творіть добро, адже воно до вас неодмінно повернеться.

Рак

У вашому оточенні є ті, хто нахабно користуються вами і тягнуть на дно. Саме час розчистити собі шлях до світлого майбутнього. Вперед!

Лев

Не шукайте прихований сенс там, де його немає. Відкрити своє серце і прислухатися до того, чого вона хоче.

Діва

Дівам сьогодні буде щастити. Щоб зберегти баланс і прихильність фортуни – зберігайте свої плани в секреті. Тільки так ви зможете досягти бажаного.

Терези

За своє щастя потрібно боротися. Терезам варто перестати чекати і почати діяти. Рішучість – запорука вашого успіху на сьогодні.

Скорпіон

Скорпіонам варто проводити більше часу з тими, хто наповнює життя позитивом і радістю. Вже дуже скоро на вас чекають приємні зміни.

Стрілець

Сьогодні Стрільців чекає багато спокус і каверзних ситуацій. Перед тим, як щось сказати або зробити, зайвий раз запитайте себе, чи дійсно вам це потрібно.

Козеріг

Для повного щастя Козерогам варто перестати тримати все в собі і говорити правду. Але не забувайте, що розв’язна поведінка і грубість можуть зіпсувати відносини з колегами і коханою людиною.

Водолій

Водолії, не бійтеся пробувати свої сили в чомусь новому. Тільки методом проб і помилок ви зможете відкрити для себе нове джерело натхнення, сил і привабливих перспектив.

Риби

Зірки радять Рибам бути сьогодні уважнішими. Щоб не отримати прочухана від близьких, постарайтеся максимально сконцентруватися. У цілому день пройде гладко і без пригод.

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