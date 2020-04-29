Что приготовил день грядущий для каждого знака зодиака? Гороскоп на 30 апреля 2020 года расскажет, что сулят для вас звезды в последний день второго месяца весны. Кому стоит открыть свои чувства, а кто стал любимчиком удачи? Читайте гороскоп на 30 апреля от экстрасенсов СТБ.

Овен

Сегодня Овнам придется на собственном примере понять, что жалость – худшее из чувств. Вам стоит больше думать о себе. Не тратьте время и силы на тех, кто приносит в вашу жизнь лишь негатив.

Телец

Тельцам сегодня стоит открыть свои чувства окружающим. Не нужно держать все в себе. Ваша правда может понравиться далеко не всем. Поэтому не рубите с плеча и оставайтесь тактичны.

Близнецы

Если у Близнецов есть дачный участок – скорее туда отправляйтесь. Но если такой возможности нет, можете заняться домашним садоводством. Например, почему бы не вырастить на подоконнике лук или манго из косточки.

Рак

Раки перестали получать удовольствие от рабочего процесса. Домашняя рутина также может ухудшить ваше эмоциональное состояние. Возьмите на сегодня отгул и хорошенько отдохните за просмотром любимого фильма.

Лев

Сегодня Львам можно все. Начните делать то, что нравится, а не то, что диктует вам общество. У вас есть своя голова на плечах, и вы способны сделать правильный выбор. Просто думайте о собственном счастье.

Дева

Удача сегодня будет на стороне Дев. Сохраняйте внутренний баланс и подумайте о будущем. Поставленные цели вскоре обязательно будут достигнуты. Никогда не теряйте веру в себя!

Весы

У Весов сегодняшний день ознаменуется самопознанием. Вы сможете открыть новые грани и повернуть жизнь на 180 градусов. Больше слушайте себя и опирайтесь на свои ощущения.

Скорпион

Уделите время своей второй половинке. Сегодня звезды сулят Скорпионам успехи в любовных делах. Самое время делать серьезные шаги. Например, можете начать с милого домашнего праздника.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит уделить внимание своему здоровью. Сквозняки и недостаточно влажный воздух – ваши злейшие враги. Самое время для генеральной уборки.

Козерог

Козерогам сегодня стоит обратить внимание на свое поведение. В любой ситуации постарайтесь оставаться собой и контролировать свои эмоции. Тогда все у вас сложится наилучшим образом.

Водолей

Не считайте ворон! Звезды советуют Водолеям быть сегодня более внимательными в рабочих моментах. В целом день пройдет гладко и на позитиве. Вечером вас ждет приятный сюрприз от близкого человека.

Рыбы

Сегодня Рыб может ждать настоящий подарок судьбы. Но чтобы его получить, вам стоит открыть свое сердце и прислушаться к его желаниям. Ловите миг удачи и просто наслаждайтесь жизнью.

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