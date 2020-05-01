Гороскоп на 2 мая 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака. У кого откроется второе дыхание, а кому стоит пересмотреть свои взгляды на жизнь? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить особое внимание? Читайте гороскоп на 2 мая от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Сегодня самая сильная сторона Овнов – умение видеть проблемы под другим углом и нестандартно их решать. Стойте на своем и в конце дня можете получить приятный бонус.

Телец

Тельцам сегодня стоит пересмотреть свои взгляды на некоторые моменты в жизни. Вам пора осознать, что преодолевать трудности в одиночку — не лучший вариант.

Близнецы

Близнецов ожидает день работы над собой. Без стеснения извлекайте из любых жизненных ситуаций личную выгоду. Доведите это до автоматизма и вам откроются новые перспективы.

Рак

Раки, постарайтесь четко разграничить время для работы и для отдыха. Принесенные в жертву выходные никто не оценит. Не забывайте, что любая переработка должна быть оплачена.

Лев

Львам сегодня откроются новые возможности. Секрет вашего успеха в умении инициировать различные новшества. Раскройте свой потенциал и пустите в ход весь запас энтузиазма.

Дева

У Дев открылось второе дыхание. Вы заряжаете позитивом всех вокруг. За это звезды приготовили для вас несколько приятных сюрпризов. Не вешайте нос и верьте в себя!

Весы

Сегодня Весам стоит начать рисковать. Решение пойти на необдуманную авантюру может принести ошеломительный успех. Не бойтесь новых предложений и смело переходите к действиям.

Скорпион

Скорпионы сегодня будут наслаждаться приятными моментами. Но сильно расслабляться тоже не стоит. Не забывайте о своих жизненных приоритетах и целях.

Стрелец

Стрельцы наконец-то смогут уделить время своим желаниям и саморазвитию. Сегодня идеальное время для любых начинаний. Дерзайте!

Козерог

Сегодня Козерогам стоит быть более осторожными. Кто-то намеренно может начать создавать вам проблемы. Постарайтесь взвешивать каждый свой шаг и действовать с умом.

Водолей

Водолеям сегодня стоит сконцентрироваться на своих целях. Отбросьте лишние мысли и прекратите во всем искать скрытый смысл. Это будет только мешать в достижении желаемого.

Рыбы

Рыбам не стоит пытаться прыгнуть выше своей головы. Отложите решение деловых вопросов до понедельника. Лучше уделите время домашним хлопотам, их у вас накопилось немало.

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