Гороскоп на 2 травня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку. Що особливого має відбутися цієї неділі? Чого краще уникати, а на що варто звернути особливу увагу? Читайте гороскоп на 2 травня від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

У Овнів почнеться хороший період в особистому житті. Чекайте, що кохана людина приїде до вас або ви зберетеся разом в поїздку. Також можете почати жити разом.

Телець

Тельці, сьогодні вас буде турбувати безліч питань. Куди рухатися далі? Яку дорогу вибрати? Ця вся невідомість вас лякає і надихає одночасно.

Близнюки

Близнюки, у вас сьогодні будуть труднощі з технікою. Можуть навіть виникати проблеми з банківською картою, тому будьте обережні з оплатою в інтернеті, щоб не втратити гроші.

Рак

Ракам потрібно звернути увагу на своє здоров’я. Може з’явитися запалення чи загострення хронічного захворювання. Краще відразу піти до лікаря і не затягувати з цим.

Лев

Левам сьогодні ефективно буде почати правильно харчуватися, або зробити косметологічні процедури. Будь-які експерименти із зовнішністю у цей день вас порадують результатом.

Діва

Бажання займатися самопізнанням піде Дівам тільки на користь. Пориньте у свої думки і спробуйте зрозуміти, чого ж хочете саме ви, а не нав’язані суспільством стандарти.

Терези

Ваше життя може почати кардинально змінюватися в цей день. Ваші цінності вже не такі, як раніше, у вас відбулася переоцінка поглядів і думок. Але не бійтеся відмовлятися від старого і братися за нове, це піде вам на користь!

Скорпіон

Вам варто надалі розвиватися у своєму хобі і творчості. Можливо, ви навіть відкриєте в собі новий талант, який не помічали раніше! Тоді у вас ще більше додасться сил, щоб завершити розпочате.

Стрілець

Найкраще в цей день зайнятися домашніми хлопотами. Поки у вас вихідний, не варто думати про роботу, займіться якимись більш буденними справами.

Козеріг

Ви можете зовсім скоро заробити значну суму грошей. Якщо розібратися, то вас відвідують геніальні думки і саме зараз ви можете відкрити для себе новий напрям, який і стане тим самим джерелом гарного доходу!

Водолій

Кохана людина може вам дуже допомогти в багатьох ситуаціях, не соромтеся звертатися за допомогою. Також ви можете скоро стати мамою або татом, якщо готові до цього і хотіли б мати дитину.

Риби

Сьогодні ви повинні почати змінювати своє ставлення до грошей. Ставтеся до них більш серйозно, тоді вони перестануть постійно відлітати від вас в невідомому напрямку. Тоді ваші фінансові справи і підуть вгору!

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ