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Гороскоп на 25 марта 2020 года
Гороскоп на 25 марта 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кто должен задуматься о своей жизни, а кому стоит попросить прощения? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.
Овен
Прекрасный день для планов. Все идеи, о которых вы думали раньше, сейчас можно легко воплотить в реальность. Успехов вам.
Телец
Прекрасный день. Вы все выполняете с легкостью. Вечером у вас появится желание устроить праздничный ужин. Не отказывайте себе в удовольствии.
Близнецы
Прошлое вас преследует. Вы немного зациклились на этом. Отпустите его, иначе есть большая вероятность расставания со второй половинкой. А оно вам надо?
Рак
Вы нервничаете. Близкие раздражают вас просто своим присутствием. Постарайтесь уединиться и провести вечер в гордом одиночестве. Это поможет.
Лев
Серьезный период, связанный с принятием ответственных решений. Звезды советуют не экспериментировать — действуйте только проверенными способами. И пусть вам улыбнется удача.
Дева
Вам стоит обратить внимание на любимого человека. Нестабильная ситуация в мире немного отдаляет вас друг от друга. Попробуйте устроить легкий романтик.
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Весы
Вы нервничаете. Любая мелочь может испортить вам настроение. Постарайтесь не реагировать на колкие замечания в свой адрес. Абстрагируйтесь. Завтра будет новый день.
Скорпион
Вы просто очаровываете окружающих своей милотой. Однако кто-то может увидеть в этом неприкрытую лесть. Держите дистанцию и не сыпьте всем комплименты.
Стрелец
Вы немного переоцениваете свои силы. Не забывайте, что вам может попросту не хватать опыта, а вот все коварные планы знающие люди раскусят сразу. Остановитесь.
Козерог
Вам стоит сделать в доме генеральную уборку. Выбросьте все старые вещи на мусорку. Вместе с ними ‒ и ненужные мысли. Они только тормозят ваше развитие.
Водолей
День покаяния. Подумайте, кого вы обидели недавно. Вам стоит попросить прощение. Отпустите старые обиды и смело шагайте вперед к новым целям.
Рыбы
Планы, которые вы пытаетесь воплотить в реальность, могут немного измениться. Не расстраивайтесь, если что-то пойдет не так, как вы хотите. Потом это даже сыграет вам на руку.
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