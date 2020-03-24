Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Гороскоп на 25 марта 2020 года

24.03.2020

Гороскоп на 25 марта 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кто должен задуматься о своей жизни, а кому стоит попросить прощения? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.

гороскоп 2020

Овен

Прекрасный день для планов. Все идеи, о которых вы думали раньше, сейчас можно легко воплотить в реальность. Успехов вам. 

Телец

Прекрасный день. Вы все выполняете с легкостью. Вечером у вас появится желание устроить праздничный ужин. Не отказывайте себе в удовольствии. 

Близнецы

Прошлое вас преследует. Вы немного зациклились на этом. Отпустите его, иначе есть большая вероятность расставания со второй половинкой. А оно вам надо?

Рак

Вы нервничаете. Близкие раздражают вас просто своим присутствием. Постарайтесь уединиться и провести вечер в гордом одиночестве. Это поможет. 

Лев

Серьезный период, связанный с принятием ответственных решений. Звезды советуют не экспериментировать — действуйте только проверенными способами. И пусть вам улыбнется удача. 

Дева

Вам стоит обратить внимание на любимого человека. Нестабильная ситуация в мире немного отдаляет вас друг от друга. Попробуйте устроить легкий романтик. 

Больше по теме: Финансовый гороскоп на 2020 год для каждого знака зодиака от Алены Куриловой

Весы

Вы нервничаете. Любая мелочь может испортить вам настроение. Постарайтесь не реагировать на колкие замечания в свой адрес. Абстрагируйтесь. Завтра будет новый день. 

Скорпион

Вы просто очаровываете окружающих своей милотой. Однако кто-то может увидеть в этом неприкрытую лесть. Держите дистанцию и не сыпьте всем комплименты. 

Стрелец

Вы немного переоцениваете свои силы. Не забывайте, что вам может попросту не хватать опыта, а вот все коварные планы знающие люди раскусят сразу. Остановитесь. 

Козерог

Вам стоит сделать в доме генеральную уборку. Выбросьте все старые вещи на мусорку. Вместе с ними ‒ и ненужные мысли. Они только тормозят ваше развитие. 

Водолей

День покаяния. Подумайте, кого вы обидели недавно. Вам стоит попросить прощение. Отпустите старые обиды и смело шагайте вперед к новым целям. 

Рыбы

Планы, которые вы пытаетесь воплотить в реальность, могут немного измениться. Не расстраивайтесь, если что-то пойдет не так, как вы хотите. Потом это даже сыграет вам на руку. 

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!
Элина Иващенко: Хватит говорить, что я слишком маленькая для Евровидения!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить