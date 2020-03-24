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Гороскоп на 25 березня 2020 року
Гороскоп на 25 березня 2020 року допоможе не помилитися під час прийняття важливих рішень. Хто повинен задуматися про своє життя, а кому варто попросити пробачення? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.
Овен
Прекрасний день для планів. Всі ідеї, про які ви думали раніше, зараз можна легко втілити в реальність. Успіхів вам.
Телець
Чудовий день. Ви все виконуєте з легкістю. Увечері у вас з’явиться бажання влаштувати святкову вечерю. Не відмовляйте собі в задоволенні.
Близнюки
Минуле вас переслідує. Ви трохи зациклилися на цьому. Відпустіть його, інакше є велика ймовірність розлучення з другою половинкою. А воно вам треба?
Рак
Ви нервуєте. Близько дратують вас просто своєю присутністю. Намагайтеся усамітнитися і провести вечір на самоті. Це допоможе.
Лев
Серйозний період, пов’язаний із прийняттям відповідальних рішень. Зірки радять не експериментувати ‒ дійте тільки перевіреними способами. І нехай вам посміхнеться удача.
Діва
Вам варто звернути увагу на кохану людину. Нестабільна ситуація у світі трохи віддаляє вас один від одного. Спробуйте влаштувати легкий романтик.
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Терези
Ви нервуєте. Будь-яка дрібниця може зіпсувати вам настрій. Спробуйте не реагувати на колючі зауваження на свою адресу. Абстрагуйтеся. Завтра буде новий день.
Скорпіон
Ви просто зачаровуєте оточуючих. Однак хтось може побачити в цьому неприкриті лестощі. Тримайте дистанцію та не сипте всім компліменти.
Стрілець
Ви трохи переоцінюєте свої сили. Не забувайте, що вам може просто не вистачати досвіду, а ось всі підступні плани більш досвідчені люди розкусять відразу. Зупиніться.
Козеріг
Вам варто зробити вдома генеральне прибирання. Викиньте всі старі речі на смітник. Разом із ними ‒ і непотрібні думки. Вони тільки гальмують ваш розвиток.
Водолій
День покаяння. Подумайте, кого ви образили. Вам варто попросити пробачення. Відпустіть старі образи і сміливо крокуйте вперед до нової мети.
Риби
Плани, які ви намагаєтеся втілити в реальність, можуть трохи змінитися. Не засмучуйтесь, якщо щось піде не так, як ви хочете. Потім це навіть зіграє вам на руку.
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