Гороскоп на 25 березня 2020 року допоможе не помилитися під час прийняття важливих рішень. Хто повинен задуматися про своє життя, а кому варто попросити пробачення? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Прекрасний день для планів. Всі ідеї, про які ви думали раніше, зараз можна легко втілити в реальність. Успіхів вам.

Телець

Чудовий день. Ви все виконуєте з легкістю. Увечері у вас з’явиться бажання влаштувати святкову вечерю. Не відмовляйте собі в задоволенні.

Близнюки

Минуле вас переслідує. Ви трохи зациклилися на цьому. Відпустіть його, інакше є велика ймовірність розлучення з другою половинкою. А воно вам треба?

Рак

Ви нервуєте. Близько дратують вас просто своєю присутністю. Намагайтеся усамітнитися і провести вечір на самоті. Це допоможе.

Лев

Серйозний період, пов’язаний із прийняттям відповідальних рішень. Зірки радять не експериментувати ‒ дійте тільки перевіреними способами. І нехай вам посміхнеться удача.

Діва

Вам варто звернути увагу на кохану людину. Нестабільна ситуація у світі трохи віддаляє вас один від одного. Спробуйте влаштувати легкий романтик.

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Терези

Ви нервуєте. Будь-яка дрібниця може зіпсувати вам настрій. Спробуйте не реагувати на колючі зауваження на свою адресу. Абстрагуйтеся. Завтра буде новий день.

Скорпіон

Ви просто зачаровуєте оточуючих. Однак хтось може побачити в цьому неприкриті лестощі. Тримайте дистанцію та не сипте всім компліменти.

Стрілець

Ви трохи переоцінюєте свої сили. Не забувайте, що вам може просто не вистачати досвіду, а ось всі підступні плани більш досвідчені люди розкусять відразу. Зупиніться.

Козеріг

Вам варто зробити вдома генеральне прибирання. Викиньте всі старі речі на смітник. Разом із ними ‒ і непотрібні думки. Вони тільки гальмують ваш розвиток.

Водолій

День покаяння. Подумайте, кого ви образили. Вам варто попросити пробачення. Відпустіть старі образи і сміливо крокуйте вперед до нової мети.

Риби

Плани, які ви намагаєтеся втілити в реальність, можуть трохи змінитися. Не засмучуйтесь, якщо щось піде не так, як ви хочете. Потім це навіть зіграє вам на руку.

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