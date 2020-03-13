Одной из участниц 10 сезона проекта «Холостяк» стала Лена. Во время первой Церемонии девушка получила розу и даже больше. И вот во втором выпуске девушка продолжает испытывать удачу и получает новый бонус от Холостяка. Как Лена собрала все призы на проекте и что думают об этом соперницы — читайте в материале.

На Первой вечеринке Лена заполучила коробочку от Макса. В ней, как оказалось, находился ключ от квартиры Холостяка. Это значит, что в любой момент девушка могла приехать в гости и устроить индивидуальное свидание.

Не успев воспользоваться первым бонусом, Лена заполучила второй. Во время группового свидания на картинге, участница пришла к финишу первой и выиграла чековую книжку с желаниями. Отныне Лена имеет право воспользоваться любым чеком в свою пользу.

«Лена, похоже, думает, что она пришла на Поле чудес», — отметила Лера. «Госпожа удача, честное слово. Я никогда не любила людей, которые выигрывают все лотереи», — добавила Дана. «Лена вообще помнит, что мы здесь строим отношения, а не собираем подарки?», — продолжали участницы комментировать.

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Однако Лена так и не воспользовалась ни одним преимуществом. Во время Церемонии роз Макс отметил, что ему непонятна позиция участницы. И он не почувствовал заинтересованности с ее стороны. Поэтому пара попрощалась. А все бонусы девушка передала оставшимся соперницам: ключ — Дане, а чековую книжку — Даше.

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