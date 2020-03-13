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Пані удача: як Лєна зібрала всі призи на проєкті «Холостяк»-10 і поїхала додому

13.03.2020

Однією з учасниць 10 сезону проєкту «Холостяк» стала Олена. Під час першої Церемонії дівчина отримала троянду і навіть більше. І ось у другому випуску дівчина продовжує випробовувати удачу і отримує новий бонус від Холостяка. Як Олена зібрала всі призи на проєкті і що думають про це суперниці — читайте в матеріалі.

лена холостяк 10

На Першій вечірці Лєна отримала коробочку від Макса. У ній, як виявилося, лежав ключ від квартири Холостяка. Це означає, що у будь-який момент дівчина могла приїхати в гості і влаштувати індивідуальне побачення.

лена холостяк 10

Не встигнувши скористатися першим бонусом, Олена дістала другий. Під час групового побачення на картингу, учасниця прийшла до фінішу першою і виграла чекову книжку з бажаннями. Відтепер Лєна мала право скористатися будь-яким чеком на свою користь.

«Лєна, схоже, думає, що вона прийшла на Поле чудес», — зазначила Лєра.

«Пані удача, чесне слово. Я ніколи не любила людей, які виграють усі лотереї», — додала Дана.

«Лєна взагалі пам’ятає, що ми тут будуємо стосунки, а не збираємо подарунки?», — продовжували учасниці коментувати.

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Однак Олена так і не скористалася жодною перевагою. Під час Церемонії троянд Макс зазначив, що йому незрозуміла позиція учасниці. І він не відчув зацікавленості з її боку. Тому пара попрощалася. А всі бонуси дівчина передала суперницям: ключ — Дані, а чекову книжку — Даші.

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