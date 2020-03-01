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Гороскоп на 2 марта 2020 года от экстрасенсов СТБ

01.03.2020

Гороскоп на 2 марта 2020 года расскажет, что приготовил для вас понедельник. На чьей стороне удача, а кому стоит быть более осторожными?  Что приготовили звезды для каждого знака зодиака – читайте гороскоп на 2 марта от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

В личной жизни Овнов сегодня все начнет налаживаться. Вам стоит быть внимательней к своей второй половинке. Постарайтесь понять, что же происходит у нее на душе. Главное, не будьте безразличными.

Телец

Тельцам сегодня стоит отправиться отдохнуть на природе. Тишина, минимум людей вокруг и красота вечерней природы помогут вам пополнить запас энергии и вдохновят на новые свершения.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут встретить очень полезных людей для воплощения собственного проекта в реальность! Не бойтесь делится своими идеями и планами. Люди сами подскажут вам к кому обратиться. 

Рак

Раки, воздержитесь сегодня от легких денег или азартных игр. И хотя вы никогда не отличались особым азартом, такой соблазн может возникнуть. Лучше не стоит рисковать. Для вас это может плохо закончится. 

Лев

Львов сегодня ждет вполне спокойный и стабильный день. Другое дело вечер. Не сидите дома и отправьтесь на прогулку, или устройте шумную вечеринку с друзьями. 

Дева

Девы буквально живут работой. Вашага готовность всем помочь – главный враг на сегодня. Люди нагло продолжают пользоваться вашей добротой. Это может привести только к вашему моральному истощению.

Весы

Сегодня Весы получат много хороших новостей. Стоит ждать звонков буквально ото всех. Такое чувство, что вы сотрудник кол-центра, потому что все хотят совет именно от вас. И это круто! Наслаждайтесь.

Скорпион

Скорпионам срочно нужно обратить внимание на дорогого сердцу человека. За все, что для вас делает она заслужила на приятный сюрприз. Сходите в кино, или же сделайте милую поделку своими руками. Человек это оценит! 

Стрелец

Сегодня идеальный день для экспериментов со внешностью. Это может быть что угодно: покрасьте волосы, сделайте татуировку, даже банально сделайте непривычный макияж. Это может сильно оживить ваш образ. Решайтесь.

Козерог

Козерогам стоит отправиться куда-то в одиночку. Совершенно не обязательно выезжать за город. Будет достаточно прогулки с вкусным напитком в руках и любимой музыкой в наушниках. Заодно приведете свои мысли в порядок.

Водолей

Водолеям последнее время трудно найти общий язык с окружающими. Хватит себя жалеть и ждать поддержки со стороны. Вам под силу самостоятельно выбраться из пессимистической ямы. 

Рыбы

Сегодня у Рыб намечается отличная встреча. Звезды советуют вам посетить какую-то выставку: и время вместе проведете, и много интересных вещей узнайте. Но до поздна не гуляйте! Завтра ведь не выходной. 

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