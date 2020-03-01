Гороскоп на 2 березня 2020 року розповість, що приготував для вас понеділок. На чиєму боці удача, а кому варто бути обережнішими? Що приготували зірки для кожного знака зодіаку – читайте гороскоп на 2 березня від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

В особистому житті Овнів сьогодні все почне налагоджуватися. Вам варто бути уважнішими до своєї другої половинки. Постарайтеся зрозуміти, що ж відбувається у неї на душі. Головне, не будьте байдужими.

Телець

Тельцям сьогодні варто відправитися відпочити на природі. Тиша, мінімум людей навколо і краса вечірньої природи допоможуть вам поповнити запас енергії і надихнуть на нові звершення.

Близнюки

Сьогодні Близнюки можуть зустріти дуже корисних людей для втілення власного проєкту в реальність! Не бійтеся ділиться своїми ідеями і планами. Люди самі підкажуть вам до кого звернутися.

Рак

Раки, утримайтеся сьогодні від легких грошей або азартних ігор. І хоча ви ніколи не відрізнялися особливим азартом, така спокуса може виникнути. Краще не варто ризикувати. Для вас це може погано закінчиться.

Лев

Левів сьогодні чекає цілком спокійний і стабільний день. Інша справа вечір. Не сидіть вдома і рушайте на прогулянку, або влаштуйте гучну вечірку з друзями.

Діва

Діви буквально живуть роботою. Вашага готовність всім допомогти – головний ворог на сьогодні. Люди нахабно продовжують користуватися вашою добротою. Це може привести тільки до вашого морального виснаження.

Терези

Сьогодні Терези отримають багато хороших новин. Варто чекати дзвінків буквально від усіх. Таке відчуття, що ви співробітник кол-центру, тому що всі хочуть поради саме від вас. І це круто! Насолоджуйтесь.

Скорпіон

Скорпіонам терміново потрібно звернути увагу на дорогого серцю людини. За все, що для вас робить вона заслужила на приємний сюрприз. Сходіть в кіно, або ж зробіть милу саморобку своїми руками. Людина це оцінить!

Стрілець

Сьогодні ідеальний день для експериментів із зовнішністю. Це може бути що завгодно: пофарбуйте волосся, зробіть татуювання, навіть банально зробіть незвичний макіяж. Це може сильно оживити ваш образ. Вирішуйте.

Козеріг

Козерогам варто вирушити кудись поодинці. Зовсім не обов’язково виїжджати за місто. Буде досить прогулянки з смачним напоєм в руках і улюбленою музикою в навушниках. Заодно приведете свої думки в порядок.

Водолій

Водоліям останнім часом важко знайти спільну мову з оточуючими. Досить себе жаліти і чекати підтримки з боку. Вам під силу самостійно вибратися з песимістичної ями.

Риби

Сьогодні у Риб намічається відмінна зустріч. Зірки радять вам відвідати якусь виставку: і час разом проведете, і багато цікавих речей дізнайтеся. Але до пізна не гуляє! Завтра ж не вихідний.

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