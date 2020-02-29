Гороскоп на 1 марта 2020 года расскажет, что приготовил первый день весны. На чьей стороне удача, а кому стоит быть более осторожными? Что приготовили звезды для каждого знака зодиака – читайте гороскоп на 1 марта от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Сегодня Овнам стоит быть более открытыми к миру и близким людям. Недомолвки и тайны не приведут ни к чему хорошему. Не бойтесь обсуждать то, что вас беспокоит. Родные вас всегда поймут.

Телец

Тельцам стоит отдохнуть наедине с собой. Постарайтесь сегодня избегать внешних раздражителей, отключите телефон и просто помолчите. Это поможет разобраться в чувствах и привести мозги в порядок.

Близнецы

Сегодня Близнецам пора сделать передышку. Не стройте никаких стратегий и планов, все равно ничего толком не придумаете. Позвольте себе наслаждаться выходным и пусть все идет своим чередом.

Рак

В этот день Ракам нужно думать в первую очередь о себе. Знакомые могут начать жаловаться на жизнь. Если вас это напрягает, то прекратите этот разговор. Сами знаете, что нытьем проблемы не решить.

Лев

Сегодня у Львов с любимым человеком будет гармония и взаимопонимание. Займитесь общими делами: шопинг, уборка, активный отдых. Проведите день вдвоем и насладитесь обществом друг друга.

Дева

Девам нужно идти своей дорогой и никого не слушать. Ваша интуиция подскажет вам, как правильно действовать и куда повернуть на жизненном раздорожье. Просто помните, что вам под силу все!

Весы

Есть вероятность, что Весы сегодня найдут новый источник дохода. Если вы тщательно продумаете план своих действий, то вскоре он принесет вам большую прибыль. Просто безоговорочно верьте в то, что делаете.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут подхватить какой-то вирус и заболеть. Одевайтесь теплее и не переохлаждайтесь. Если вы уже чувствуете, что простыли – немедленно обратитесь к специалисту и начните лечение.

Стрелец

Стрельцы, устройте себе сегодня праздник. В качестве повода отлично подойдет первый день весны. Соберите друзей родных и хорошенько повеселитесь. Это поможет вам наполниться позитивной энергией.

Козерог

Чтобы достичь успехов, Козерогам сегодня нужно все записывать. Креативные идеи будут бить ключом. Для ваших мыслей нужен дом. Поэтому заведите специальный блокнот, или же записывайте все в гаджете.

Водолей

Сегодня Водолеи могут забеспокоиться из-за неизвестности, которая ждет вас впереди. Но не стоит излишне думать об этом. У вас хватит сил, знаний и умений, чтобы сделать свою жизнь лучше!

Рыбы

День сулит быть не из легких. В любой непонятной ситуации постарайтесь прислушаться к тому, что говорят родители. Они вам точно зла не желают. Возможно, в их словах кроется истина.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ