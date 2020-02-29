Гороскоп на 1 березня 2020 року розповість, що приготував перший день весни. На чиєму боці удача, а кому варто бути обережнішими? Що приготували зірки для кожного знака зодіаку – читайте гороскоп на 1 березня від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Сьогодні Овнам варто бути більш відкритими до світу і близьких людей. Недомовки і таємниці не приведуть ні до чого хорошого. Не бійтеся обговорювати те, що вас турбує. Рідні вас завжди зрозуміють.

Телець

Тельцям варто відпочити наодинці з собою. Постарайтеся сьогодні уникати зовнішніх подразників, вимкніть телефон і просто мовчіть. Це допоможе розібратися в почуттях і привести мізки в порядок.

Близнюки

Сьогодні Близнюкам пора зробити перепочинок. Не будуйте ніяких стратегій і планів, все одно нічого путнього не придумаєте. Дозвольте собі насолоджуватися вихідним і нехай все йде своїм плином.

Рак

У цей день Ракам потрібно думати в першу чергу про себе. Знайомі можуть почати жалітися на життя. Якщо вас це напружує, то припиніть цю розмову. Самі знаєте, що ниттям проблеми не вирішити.

Лев

Сьогодні у Левів з коханою людиною буде гармонія і взаєморозуміння. Займіться спільними справами: шопінг, прибирання, активний відпочинок. Проведіть день удвох і насолодіться товариством один одного.

Діва

Дівам потрібно йти своєю дорогою і нікого не слухати. Ваша інтуїція підкаже вам, як правильно діяти і куди повернути на життєвому роздоріжжі. Просто пам’ятайте, що вам під силу все!

Терези

Є ймовірність, що Терези сьогодні знайдуть нове джерело доходу. Якщо ви ретельно продумає план своїх дій, то незабаром він принесе вам великий прибуток. Просто беззастережно вірте в те, що робите.

Скорпіон

Сьогодні Скорпіони можуть підхопити якийсь вірус і захворіти. Одягайтеся тепліше і не переохолоджуватися. Якщо ви вже відчуваєте, що застудилися – негайно зверніться до фахівця і почніть лікування.

Стрілець

Стрільці, влаштуйте собі сьогодні свято. Як привід відмінно підійде перший день весни. Зберіть друзів, рідних і гарненько повеселитися. Це допоможе вам наповнитися позитивною енергією.

Козеріг

Щоб досягти успіхів, Козерогам сьогодні потрібно все записувати. Креативні ідеї будуть вирувати. Для ваших думок потрібен будинок. Тому заведіть спеціальний блокнот, або ж записуйте все у гаджеті.

Водолій

Сьогодні Водолії можуть затурбуватися через невідомість, яка чекає попереду. Але не варто надмірно думати про це. У вас вистачить сил, знань і умінь, щоб зробити своє життя кращим!

Риби

День обіцяє бути не з легких. У будь-якій незрозумілій ситуації постарайтеся прислухатися до того, що говорять батьки. Вони вам точно зла не бажають. Можливо, в їх словах криється істина.

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