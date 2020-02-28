Гороскоп на 29 февраля 2020 года расскажет, чего ждать каждому знаку зодиака. Что преподнесет последний день зимы? Чего лучше избегать, а на что стоит обратить особое внимание? Читайте гороскоп на 29 февраля от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Сегодня именно вторая половинка может помочь Овнам справиться с трудностями. Обсудите все, что вас беспокоит и существующие проблемы. Возьмите себя в руки и сделайте уверенный шаг вперед.

Телец

Звезды сегодня сулят Тельцам крупные затраты. Вы не успеваете следить за тем, куда улетают ваши деньги. Чтобы хоть как-то минимизировать потери, начните записывать все свои расходы и вести их учет.

Близнецы

У Близнецов начинается период глобальных перемен. Проанализируйте разные аспекты своей жизни. Это поможет вам понять, что нужно изменить и куда двигаться дальше. Каждое ваше решение повлияет на будущее.

Рак

Ракам сегодня стоит трезво оценить свои дальнейшие перспективы. Чтобы остаться на плаву вам придется поработать над собой. Самое время заняться самодисциплиной и личностным развитием.

Лев

Сегодня Львам захочется выяснить отношения со всеми и сразу. Звезды настоятельно рекомендуют воздержаться от подобных словесных перепалок. Вам уже пора научиться держать свои эмоции под контролем.

Дева

Девы слишком долго сохраняли хладнокровность. Но сегодня самое время раз и навсегда поставить негодяев на место. Лучше остаться одиноким, чем продолжать общение с гнилым человеком. И вы это знаете, как никто другой.

Весы

Сегодня Весам стоит посвятить свое время самообразованию. Подберите несколько интересных книжек или образовательных курсов. Возможно, вы откроете для себя новый род деятельности и погрузитесь в него с головой.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит воздержаться от любых вредных привычек. Если друзья вдруг позовут вас на алкогольную вечеринку, то лучше откажитесь. Лучше займитесь своим здоровьем и медитациями.

Стрелец

Иногда сбежать от жизненной суматохи не просто можно, а необходимо. Отправьтесь сегодня за город и уединитесь со своими мыслями. Такой отдых поможет найти ответы на все мучительные вопросы.

Козерог

Сегодня Козероги могут смело расслабиться и передохнуть. В вашей жизни грядет новый виток с интересными перспективами и возможностями. Набирайтесь сил и пополняйте запас позитивных эмоций.

Водолей

Сегодня у Водолеев с соседями может внезапно начаться громкий конфликт. Но не спешите нервничать и отвечать грубостью на грубость. Если компромисса найти все же не удастся, то просто абстрагируйтесь и займитесь своими делами.

Рыбы

Рыбам сегодня пора начать воплощать свои мечты в реальность. Чтобы жизнь заиграла новыми яркими красками, отправляйтесь на выходных в путешествие с друзьями или же побалуйте себя шопингом.

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