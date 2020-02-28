Гороскоп на 29 лютого 2020 року розповість, чого чекати кожному знаку зодіаку. Що принесе останній день зими? Чого краще уникати, а на що варто звернути особливу увагу? Читайте гороскоп на 29 лютого від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Сьогодні саме друга половинка може допомогти Овнам впоратися з труднощами. Обговоріть все, що вас турбує та існуючі проблеми. Візьміть себе в руки і зробіть впевнений крок вперед.

Телець

Зірки сьогодні обіцяють Тельцям великі витрати. Ви не встигаєте стежити за тим, куди зникають ваші гроші. Щоб хоч якось мінімізувати втрати, почніть записувати всі свої витрати і вести їх облік.

Близнюки

У Близнюків починається період глобальних змін. Проаналізуйте різні аспекти свого життя. Це допоможе вам зрозуміти, що потрібно змінити і куди рухатися далі. Кожне ваше рішення вплине на майбутнє.

Рак

Ракам сьогодні варто тверезо оцінити свої подальші перспективи. Щоб залишитися на плаву вам доведеться попрацювати над собою. Саме час зайнятися самодисципліною та особистісним розвитком.

Лев

Сьогодні Левам захочеться з’ясувати стосунки з усіма та одразу. Зірки настійно рекомендують утриматися від подібних словесних перепалок. Вам вже пора навчитися тримати свої емоції під контролем.

Діва

Діви дуже довго зберігали холоднокровність. Але сьогодні саме час раз і назавжди поставити негідників на місце. Краще залишитися самотнім, ніж продовжувати спілкування з гнилою людиною. І ви це знаєте, як ніхто інший.

Терези

Сьогодні Терезам варто присвятити свій час самоосвіті. Підберіть декілька цікавих книжок або освітніх курсів. Можливо, ви відкриєте для себе новий рід діяльності та поринете у нього з головою.

Скорпіон

Сьогодні Скорпіонам варто утриматися від будь-яких шкідливих звичок. Якщо друзі раптом покличуть вас на алкогольну вечірку, то краще відмовтеся. Краще займіться своїм здоров’ям і медитаціями.

Стрілець

Іноді втекти від життєвої метушні не просто можна, а необхідно. Рушайте сьогодні за місто та усамытныться зі своїми думками. Такий відпочинок допоможе знайти відповіді на всі болючі питання.

Козеріг

Сьогодні Козероги можуть сміливо розслабитися та перепочити. У вашому житті настає новий виток з цікавими перспективами і можливостями. Набирайтеся сил і поповнюйте запас позитивних емоцій.

Водолій

Сьогодні у Водоліїв з сусідами може раптово початися гучний конфлікт. Але не поспішайте нервувати і відповідати грубістю на грубість. Якщо компромісу знайти все ж не вдасться, то просто абстрагуйтеся і займіться своїми справами.

Риби

Рибам сьогодні пора почати втілювати свої мрії в реальність. Щоб життя заграло новими яскравими фарбами, вирушайте на вихідних у подорож з друзями або ж побалуйте себе шопінгом.

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