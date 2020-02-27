Долгожданная премьера весны — проект «Холостяк»-10 — раскрывает тайны в преддверии старта! Так, отныне известно, что одной из участниц реалити стала Лея, которую зрители уже знают благодаря шоу «Эксы»-2. Яркая, эффектная и местами необычная внешность вызывает множество вопросов. Однако сама Лея не скрывает того, что прибегала к услугам пластических хирургов. Как девушка выглядела до пластики и сколько денег вложено в красоту — читайте в материале.

После участия в шоу «Эксы»-2 в сторону Леи посыпалось множество вопросов касаемо ее внешности. Девушка решила откровенно поговорить о красоте, и в своем блоге рассказала, что таки делала пластические операции. Но главное, что участница постаралась донести зрителям, — это саму причину. Лея утверждает, что именно комплексы и неуверенность в себе привели ее в клинику.

Первое хирургическое вмешательство Леи — ринопластика. Девушка с 11 класса была недовольна своим носом, поэтому в возрасте 25 лет таки осмелилась избавиться от недостатков. И если на тот момент нос казался единственной проблемой, то после первой пластики было сложно остановиться. Операция обошлась в 3 тысячи долларов.

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«Это как с татуировками: сделал одну, а дальше хочется еще», — признается Лея.

Далее последовала маммопластика — увеличение груди. Средства на операцию дал экс-бойфренд, с которым девушка до сих пор в дружеских отношениях. Стоит отметить, что эти отношения произошли в жизни девушки после участия в «Эксах». Операция обошлась около 5 тысяч долларов.

Но в результате Лея создала образ «куколки». Мужчины, в свою очередь, не готовы разглядывать ее внутренние качества, о чем участница признается Холостяку Максу Михайлюку уже в 1 выпуске.

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