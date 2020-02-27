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Учасниця проєкту «Холостяк»-10 Лея розповіла про пластичні операції

27.02.2020

Довгоочікувана прем’єра весни — проєкт «Холостяк»-10 — розкриває таємниці напередодні старту! Так, відтепер відомо, що однією з учасниць реаліті стала Лея, яку глядачі вже знають завдяки шоу «Екси»-2. Яскрава, ефектна і місцями незвичайна зовнішність викликає безліч питань. Однак сама Лея не приховує того, що вдавалася до послуг пластичних хірургів. Як дівчина виглядала до пластики і скільки грошей вкладено в красу — читайте в матеріалі.

лея эксы

Після участі в шоу «Екси»-2 в сторону Леї посипалося безліч запитань стосовно її зовнішності. Дівчина вирішила відверто поговорити про красу, і у своєму блозі розповіла, що таки робила пластичні операції. Але головне, що учасниця постаралася донести глядачам, — це саму причину. Лея стверджує, що саме комплекси і невпевненість у собі привели її до клініки.

лея эксы 2

Перше хірургічне втручання Леї — ринопластика. Дівчина з 11 класу була незадоволена своїм носом, тому у віці 25 років таки наважилася позбутися недоліків. І якщо на той момент ніс здавався єдиною проблемою, то після першої пластики було складно зупинитися. Операція обійшлася у 3 тисячі доларів.

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лея эксы

«Це як з татуюваннями: зробив одну, а далі хочеться ще», — зізнається Лея.

Далі послідувала маммопластика — збільшення грудей. Кошти на операцію дав ексбойфренд, з яким дівчина досі в дружніх взаєминах. Варто додати, що ці стосунки відбулися в житті дівчини після участі в «Ексах». Операція обійшлася близько 5 тисяч доларів.

лея эксы

Але в результаті Лея створила образ «лялечки». Чоловіки, в свою чергу, не готові розглядати її внутрішні якості, про що учасниця зізнається Холостякові Максу Михайлюку вже у 1 випуску.

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