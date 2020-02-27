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Гороскоп на 28 февраля 2020 года от экстрасенсов СТБ

27.02.2020

Гороскоп на 28 февраля 2020 года расскажет, что приготовили звезды для каждого знака зодиака. Кто должен готовиться к повышению на работе, а кого ждет неожиданная встреча? Читайте гороскоп на 28 февраля от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Сегодня Овны могут очень эмоционально реагировать на обстоятельства. Держите себя в руках и старайтесь максимально беспристрастно оценивать ситуации. Только так вы успешно закроете все нерешенные дела. 

Телец

У Тельцов сегодня появиться прекрасная возможность изменить свою жизнь. Главное ‒ не струсить и с позитивным настроем пойти на встречу неизвестности. Не сдавайтесь и у вас все получится!

Близнецы

Близнецы, у вас все отлично!  Близкие и родные радуют успехами, вы нашли компромис со второй половинкой, да и на работе начальник в восторге от вашей работы. Наслаждайтесь этим днем, но не расслабляйтесь.   

Рак

Ракам сегодня стоит более бережно и рассудительно относиться к своим финансам. Не стоит совершать импульсивные покупки. Лишний раз подумайте действительно ли нужна вам та или иная вещь.

Лев

Сегодня эгоизм Львов может сыграть злую шутку. Перестаньте думать только о себе и собственных чувствах. Самое время позвонить родным или давним друзьям. Небольшие добрые дела обязательно вернутся к вам сторицей!

Дева

Девы сегодня притягивают финансы, как магнит.  Возможно вам предложат прибавку к зарплате, или перспективу карьерного роста. Но сбавлять темпы не стоит. Это лишь маленький шаг к желаемому успеху. 

Весы

Для воплощения своих идеи в реальность Весам нужен надежный компаньон. Сегодня вы сможете найти именно того, кто вам нужен.  Не исключено, что это может быть кто-то из родственников, или же недавний знакомый. 

Скорпион

Новые начинания Скорпионов сегодня увенчаются особой эффективностью. Попробуйте что-то изменить в своей жизни. Например, начните правильно питаться, заниматься йогой, или найдите новое хобби. 

Стрелец

Если Стрельцы планировали завести домашнее животное, то сейчас самое подходящее время. Но не забывайте, что мы в ответе за тех, кого приручили. В целом день сулит пройти легко и непринужденно.  

Козерог

Козероги, самое время встретиться с давним другом. Что может быть лучше теплых воспоминаний и разговора по душам? Но открывать сокровенные тайны все же не стоит. Откровенность в этот раз может сыграть с вами злую шутку.

Водолей

У одиноких Водолеев начнется период налаживания личной жизни. В скором времени вы встретите спутника жизни. А водолеям в отношениях вторая половинка может предложить отправиться в романтическое путешествие. 

Рыбы

Сегодня идеальный день для начала нового этапа в жизни Рыб. Если вы давно хотели сменить работу, то это самое подходящее время. Смело воплощайте в реальность свои желания, идеи и планы. Удача на вашей стороне. 

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