Гороскоп на 28 лютого 2020 року розповість, що приготували зірки для кожного знака зодіаку. Хто повинен готуватися до підвищення на роботі, а кого чекає несподівана зустріч? Читайте гороскоп на 28 лютого від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Сьогодні Овни можуть дуже емоційно реагувати на обставини. Тримайте себе в руках і намагайтеся максимально неупереджено оцінювати ситуації. Тільки так ви успішно закриєте всі невирішені справи.

Телець

У Тельців сьогодні з’явитися прекрасна можливість змінити своє життя. Головне – не злякатися і з позитивним настроєм піти назустріч невідомості. Не здавайтеся і у вас все вийде!

Близнюки

Близнюки, у вас все відмінно! Близькі та рідні тішать успіхами, ви знайшли компроміс з другою половинкою, та й на роботі начальник у захваті від вашої роботи. Насолоджуйтесь цим днем, але не розслабляйтесь.

Рак

Ракам сьогодні варто більш дбайливо та розважливо ставитися до своїх фінансів. Не варто робити імпульсивні покупки. Зайвий раз подумайте чи дійсно потрібна вам та чи інша річ.

Лев

Сьогодні егоїзм Львів може зіграти злий жарт. Перестаньте думати тільки про себе і власні почуття. Саме час зателефонувати рідним чи давнім друзям. Невеликі добрі справи обов’язково повернуться до вас сторицею!

Діва

Діви сьогодні притягують фінанси, мов магніт. Можливо вам запропонують прибавку до зарплати, або перспективу кар’єрного росту. Але зменшувати темпи не варто. Це лише маленький крок до бажаного успіху.

Терези

Для втілення своїх ідей в реальність Терезам потрібен надійний партнер. Сьогодні ви зможете знайти саме того, хто вам потрібен. Не виключено, що це може бути хтось із родичів, або ж недавній знайомий.

Скорпіон

Нові починання Скорпіонів сьогодні увінчаються особливою ефективністю. Спробуйте щось змінити у своєму житті. Наприклад, почніть правильно харчуватися, займатися йогою, або знайдіть нове хобі.

Стрілець

Якщо Стрільці планували завести домашню тварину, то зараз дуже вдалий час. Але не забувайте, що ми відповідаємо за тих, кого приручили. У цілому день обіцяє пройти легко та невимушено.

Козеріг

Козероги, саме час зустрітися з давнім другом. Що може бути краще за теплі спогади та розмови по душам? Але відкривати сокровенні таємниці все ж не варто. Відвертість цього разу може зіграти з вами злий жарт.

Водолій

У самотніх Водоліїв почнеться період налагодження особистого життя. Незабаром ви зустрінете своє справжнє кохання. А Водоліям у відносинах друга половинка може запропонувати відправитися у романтичну подорож.

Риби

Сьогодні ідеальний день для початку нового етапу у житті Риб. Якщо ви давно хотіли змінити роботу, то це дуже вдалий час. Сміливо втілюйте у реальність свої бажання, ідеї та плани. Удача на вашому боці.

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