Гороскоп на 26 февраля 2020 года расскажет, что приготовили звезды для каждого знака зодиака. Какие повороты судьбы и неожиданности приготовил для вас этот день? Читайте гороскоп на 26 февраля от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Для Овнов главным событием сегодняшнего дня может стать чей-то визит, звонок или сообщение. Поступившая информация может заставить вас задуматься о ближайшем будущем и даст толчок к переменам.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит ждать трудностей и помех для всего, что было запланировано. Единственное, что может вас немножечко огорчить, так это погода. Но вечер в теплом пледе с любимым напитком исправят ситуацию.

Близнецы

Близнецам сегодня может попробовать испортить день негативно настроенный человек из вашего окружения. Если избавиться от общения с этим «энергетическим вампиром» нет возможности, то заранее запаситесь терпением.

Рак

Сегодня Раки будут купаться во внимании. Вполне вероятно, что к вам начнет проявлять знаки внимания человек, с которым вы общались на дружеской ноте. Не отвергайте его, а лучше дайте шанс. Может это ваша судьба.

Лев

У Львов сегодня может появиться блестящая мысль, связанная с работой, карьерой или финансовой сферой. Развивайте ее и перед принятием решений обсудите свою идею с компетентными знакомыми. Вас ждет успех!

Дева

Девам сегодня стоит заняться собой и реализовать все намеченные планы. Постарайтесь не тратить свое время на тех, кто привык жить за счет окружающих, даже если это друг или родственник. Они этого не заслуживают.

Весы

Весов сегодня могут начать провоцировать все, кому не лень. Анализировать и пытаться понять почему люди так себя ведут – бессмысленно. Не обращайте на провокаторов внимания и лучше сконцентрируйтесь на работе.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит удвоить трудовой энтузиазм. Скорее всего, вы можете получить сразу несколько заманчивых предложений от руководства. Не упустите свой шанс и перспективу карьерного роста.

Стрелец

Стрельцам сегодня стоит обратить внимание на здоровье. Есть риск обострения хронических заболеваний. Постарайтесь минимизировать физическую нагрузку, избегать людных мест и больше отдыхать.

Козерог

Сегодня на Козерогов может навалиться все и сразу. Помните, что побег от нерешенных проблем не поможет и лишь усугубит ситуацию. Попросите помощи у родных и близких. Они вам обязательно помогут все решить.

Водолей

Энергия и позитив сегодня будут переполнять Водолеев весь день. Вечером хорошенько повеселитесь в компании своих друзей и близких. Не зря же говорят, что среда – это маленькая пятница.

Рыбы

Рыбам сегодня стоит сохранять спокойствие и не паниковать по пустякам. Любые временные трудности, неудачи и разногласия решаться само собой. Верьте в хорошее и не сомневайтесь в успехе.

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