Гороскоп на 26 лютого 2020 року розповість, що приготували зірки для кожного знака зодіаку. Які повороти долі та несподіванки приготував для вас цей день? Читайте гороскоп на 26 лютого від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Для Овнів головною подією сьогоднішнього дня може стати чийсь візит, дзвінок або повідомлення. Отримана інформація може змусити вас задуматися про найближче майбутнє і дасть поштовх до змін.

Телець

Сьогодні Тельцям не варто чекати труднощів і перешкод для всього, що було заплановано. Єдине, що може вас трошечки засмутити, так це погода. Але вечір у теплому пледі з улюбленим напоєм виправлять ситуацію.

Близнюки

Близнюкам сьогодні може спробувати зіпсувати день негативно налаштована людина з вашого оточення. Якщо позбутися спілкування з цим «енергетичним вампіром» немає можливосты, то заздалегідь запасіться терпінням.

Рак

Сьогодні Раки будуть купатися в увазі. Цілком ймовірно, що до вас почне проявляти знаки уваги людина, з якою ви спілкувалися на дружній ноті. Не відштовхуйте її, а краще дайте шанс. Можливо це ваша доля.

Лев

У Левів сьогодні може з’явитися блискуча думка, пов’язана з роботою, кар’єрою або фінансовою сферою. Розвивайте її та перед прийняттям рішень обговоріть свою ідею з компетентними знайомими. Вас чекає успіх!

Діва

Дівам сьогодні варто зайнятися собою і реалізувати всі намічені плани. Постарайтеся не витрачати свій час на тих, хто звик жити за рахунок оточуючих, навіть якщо це друг або родич. Вони цього не заслуговують.

Терези

Терезів сьогодні можуть почати провокувати всі, кому не лінь. Немає сенсу намагатися аналізувати чи зрозуміти чому люди так себе поводять. Не звертайте на провокаторів уваги і краще сконцентруйтеся на роботі.

Скорпіон

Сьогодні Скорпіонам варто подвоїти трудовий ентузіазм. Швидше за все, ви можете отримати відразу декілька привабливих пропозицій від керівництва. Не пропустіть свій шанс і перспективу кар’єрного росту.

Стрілець

Стрільцям сьогодні варто звернути увагу на здоров’я. Є ризик загострення хронічних захворювань. Постарайтеся мінімізувати фізичне навантаження, уникати людних місць та більше відпочивати.

Козеріг

Сьогодні на Козерогів може навалитися все й відразу. Пам’ятайте, що втеча від невирішених проблем не допоможе і лише погіршить ситуацію. Попросіть допомоги у рідних та близьких. Вони вам обов’язково допоможуть все вирішити.

Водолій

Енергія і позитив сьогодні будуть переповнювати Водоліїв весь день. Увечері гарненько повеселитіся в компанії своїх друзів і близьких. Не дарма ж кажуть, що середа – це маленька п’ятниця.

Риби

Рибам сьогодні варто зберігати спокій і не панікувати через дрібниці. Будь-які тимчасові труднощі, невдачі та розбіжності вирішаться самі собою. Вірте у краще і не сумнівайтеся в успіху.

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