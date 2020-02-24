Гороскоп на 25 февраля 2020 года расскажет, что приготовили звезды для каждого знака зодиака. Чего лучше избегать, а на что стоит обратить особое внимание? Читайте гороскоп на 25 февраля от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Жизнь в стрессе порядочно утомила Овнов. Постарайтесь провести вечер наедине со своими мыслями и накопившейся болью. Порой поплакать – лучшее обезболивающее. Но не раскисайте и лучше обдумайте, как сделать свою жизнь лучше.

Телец

Тельцам сегодня стоит вспомнить о собственном счастье. Не растрачивайте свою энергию, силы и эмоции на людей, которые это не ценят. Сегодня именно тот день, когда пора решиться на кардинальные перемены и отбросить балласт.

Близнецы

Близнецам сегодня можно все, ведь удача на вашей стороне. Чаще улыбайтесь и творите добро, ведь оно к вам непременно вернется. Вторник пролетит незаметно быстро и легко. Наслаждайтесь жизнь, ведь вы – прекрасны!

Рак

Сегодня Ракам стоит начать прощаться с токсичными людьми. В вашем окружении есть те, кто нагло пользуются вами и тянут на дно. Присмотритесь! Самое время расчистить себе путь к светлому будущему.

Лев

Сегодня Львам стоит прекратить искать таинственный смысл и подводные камни в радостных событиях. Ловите момент и наслаждайтесь жизнью. Открыть свое сердце и прислушаться к тому, чего оно желает.

Дева

Девам сегодня будет везти во всем и везде. Но чтобы сохранить баланс и благосклонность фортуны — храните свои планы в секрете и не показывайте посторонним, что у вас на уме. Только так вы сможете достичь желаемого.

Весы

Весам стоит перестать ждать и начать действовать. Удачный момент может никогда не наступить. Решительность – залог вашего успеха на сегодня. За свое счастье нужно бороться. Дерзайте. У вас все получиться!

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит пообещать себе проводить больше времени с теми, кто наполняет жизнь позитивом и радостью. Если вы будете придерживаться данного слова, то уже очень скоро вас ждут приятные перемены.

Стрелец

Сегодня Стрельцов ждет много соблазнов и каверзных ситуаций. Единственный верный путь для вас — оставаться собой. Перед тем, как что-то сказать или сделать, лишний раз спросите себя, действительно ли вам это нужно.

Козерог

Для полного счастья Козерогам стоит перестать держать все в себе и говорить правду. Сегодня самый подходящий день для таких начинаний. Но не забывайте, что развязное поведение и грубость могут испортить отношения с коллегами и любимым человеком.

Водолей

25 февраля для Водолеев станет днем открытий. Не бойтесь пробовать свои силы в чем-то новом. Только методом проб и ошибок вы сможете открыть для себя новый источник вдохновения, сил и заманчивых перспектив.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам быть сегодня внимательнее. Чтобы не получить нагоняй от начальства, постарайтесь максимально концентрироваться на каждой поставленной задаче. В целом день пройдет гладко и без происшествий.

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