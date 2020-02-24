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Гороскоп на 25 лютого 2020 року від екстрасенсів СТБ

24.02.2020

Гороскоп на 25 лютого 2020 року розповість, що приготували зірки для кожного знака зодіаку. Чого краще уникати, а на що варто звернути особливу увагу? Читайте гороскоп на 25 лютого від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Життя в стресі капітально виснажило Овнів. Постарайтеся провести вечір наодинці зі своїми думками й накопленим болем. Часом поплакати – найкраще знеболююче. Але не розкисайте і краще обдумайте, як зробити своє життя кращим.

Телець

Тельцям сьогодні варто згадати про власне щастя. Не витрачайте свою енергію, сили і емоції на людей, які це не цінують. Сьогодні саме той день, коли пора зважитися на кардинальні зміни і відкинути баласт.

Близнюки

Близнюкам сьогодні можна все, адже удача на вашому боці. Частіше посміхайтеся і творіть добро, адже воно до вас неодмінно повернеться. Вівторок пролетить непомітно, швидко і легко. Насолоджуйтесь життя, адже ви – прекрасні!

Рак

Сьогодні Ракам варто почати прощатися з токсичними людьми. У вашому оточенні є ті, хто нахабно користується вами і тягне на дно. Придивіться! Саме час розчистити собі шлях до світлого майбутнього.

Лев

Сьогодні Левам варто припинити шукати таємничий сенс і підводні камені у радісних подіях. Ловіть момент і насолоджуйтеся життям. Відкрийте своє серце і прислухайтеся до того, чого вона хоче.

Діва

Дівам сьогодні буде щастити в усьому та всюди. Але щоб зберегти баланс і прихильність фортуни – зберігайте свої плани в секреті і не показуйте стороннім, що у вас на думці. Тільки так ви зможете досягти бажаного.

Терези

Терезам варто перестати чекати і почати діяти. Вдалий момент може ніколи не настати. Рішучість – запорука вашого успіху на сьогодні. За своє щастя потрібно боротися. У вас все вийде!

Скорпіон

Сьогодні Скорпіонам варто пообіцяти собі проводити більше часу з тими, хто наповнює життя позитивом і радістю. Якщо ви будете дотримуватися даного слова, то вже дуже скоро вас чекають приємні зміни.

Стрілець

Сьогодні Стрільців чекає багато спокус і каверзних ситуацій. Єдиний вірний шлях для вас – залишатися собою. Перед тим, як щось сказати або зробити, зайвий раз запитайте себе, чи дійсно вам це потрібно.

Козеріг

Для повного щастя Козерогам варто перестати тримати все у собі та говорити правду. Сьогодні найкращий день для таких починань. Але не забувайте, що розв’язна поведінка та грубість можуть зіпсувати відносини з колегами і коханою людиною.

Водолій

25 лютого для Водоліїв стане днем ​​відкриттів. Не бійтеся пробувати свої сили у чомусь новому. Тільки методом проб і помилок ви зможете відкрити для себе нове джерело натхнення, сил і привабливих перспектив.

Риби

Зірки радять Рибам бути сьогодні уважнішими. Щоб не отримати прочухана від начальства, постарайтеся максимально концентруватися на кожній поставленій задачі. У цілому день пройде гладко і без пригод.

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