Гороскоп на 31 января 2020 года расскажет, чего стоит ждать каждому знаку зодиака. Чего лучше избегать, а на что стоит обратить особое внимание? Читайте гороскоп на 31 января от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Сегодня Овны будут крайне романтичны и эмоциональны. Не исключено новое увлечение. Скорее всего, партнер не будет соответствовать вашим идеалам, но попытаться стоит.

Телец

Тельцам сегодня стоит быть готовыми к возможным нападкам со стороны партнеров или друзей. Не стоит беспокоиться об этом. Вы ведь тоже порой не святые, и на эмоциях можете наговорить глупостей.

Близнецы

Вероятны сложности в отношениях с близкими людьми, хотя в такой ситуации будете виноваты вы сами. Не исключено, что семье не хватает вашего внимания, попробуйте этот недостаток компенсировать.

Рак

Ракам сегодня стоит немного передохнуть. Веселая, шумная компания, поход в караоке, кинотеатр или просто душевный ужин – вот что вам сейчас нужнее всего.

Лев

Львам стоит обратить внимание на здоровье. Постарайтесь проводить больше времени на открытом воздухе: займитесь спортом или просто сходите на прогулку в парк.

Дева

Звезды сулят Девам неожиданный подарок от близкого, который заставит вас прыгать от радости. Но и расслабляться не стоит. До выходных вам еще нужно успеть завершить множество дел.

Весы

Весы, сегодня ваша активность и энтузиазм могут создать благоприятные условия для укрепления семейного комфорта. Главное – не упустить свой шанс и выкладываться по максимуму.

Скорпион

Скорпионам стоит перестать ждать удачного момента. Не нужно откладывать важный разговор с руководством на потом. Если вас не ценят и не дают развиваться как профессионалу, так может, пора что-то менять? Задумайтесь!

Стрелец

В этот день Стрельцы смогут максимально проявить свои интеллектуальные и духовные способности. Постарайтесь минимизировать физическую нагрузку, дабы избежать возможного травмирования.

Козерог

Сегодня благоприятный день для Козерогов в сфере бизнеса. Вероятнее всего, вам вернут старый долг или сможете найти ценную вещь. Вечером же вас ждет романтическая встреча.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит сдерживать свои эмоции. В общении с людьми проявляйте сдержанность и не настаивайте на своей точке зрения. Ближе к вечеру вас может ждать приятное известие.

Рыбы

Сегодня Рыбам могут предложить крупный контракт или выгодную сделку. Соглашайтесь не раздумывая. Немедленных результатов ждать не стоит, но вскоре ваше решение окажется весьма выгодным.

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