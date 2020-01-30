Гороскоп на 31 січня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку. Чого краще уникати, а на що варто звернути особливу увагу? Читайте гороскоп на 31 січня від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Сьогодні Овни будуть вкрай романтичні та емоційні. Не виключено нове захоплення. Швидше за все, партнер не буде відповідати вашим ідеалам, але спробувати варто.

Телець

Тельцям сьогодні варто бути готовими до можливих нападів з боку партнерів або друзів. Не варто турбуватися щодо цього. Ви ж теж часом не святі, і на емоціях можете наговорити дурниць.

Близнюки

Вірогідні труднощі у взаєминах із близькими людьми, хоча у таких ситуаціях будете винні ви самі. Не виключено, що сім’ї не вистачає вашої уваги, спробуйте цей недолік компенсувати.

Рак

Ракам сьогодні варто трохи перепочити. Весела, галаслива компанія, похід в караоке, кінотеатр або просто душевна вечеря – ось що вам зараз потрібно найбільше.

Лев

Левам варто звернути увагу на здоров’я. Постарайтеся проводити більше часу на відкритому повітрі: займіться спортом або просто сходіть на прогулянку в парк.

Діва

Зірки обіцяють Дівам несподіваний подарунок від близької людини, яка змусить вас стрибати від радості. Але і розслаблятися не варто. До вихідних вам ще потрібно встигнути завершити безліч справ.

Терези

Терези, сьогодні ваша активність і ентузіазм можуть створити сприятливі умови для зміцнення сімейного комфорту. Головне – не упустити свій шанс і викладатися на максимум.

Скорпіон

Скорпіонам варто перестати чекати вдалого моменту. Не потрібно відкладати важливу розмову з керівництвом на потім. Якщо вас не цінують і не дають розвиватися як професіоналу, так може, пора щось змінювати? Задумайтесь!

Стрілець

У цей день Стрільці зможуть максимально проявити свої інтелектуальні та духовні здібності. Постарайтеся мінімізувати фізичне навантаження, щоб уникнути можливого травмування.

Козеріг

Сьогодні сприятливий день для Козерогів у сфері бізнесу. Найімовірніше, вам повернуть старий борг або зможете знайти цінну річ. Увечері вас чекає романтична зустріч.

Водолій

Сьогодні Водоліям варто стримувати свої емоції. У спілкуванні з людьми проявляйте стриманість і не наполягайте на своїй точці зору. Ближче до вечора вас може чекати приємна звістка.

Риби

Сьогодні Рибам можуть запропонувати великий контракт або вигідну угоду. Погоджуйтеся не роздумуючи. Негайних результатів чекати не варто, але незабаром ваше рішення виявиться вельми вигідним.

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