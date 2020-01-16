Катерина Ковальчук: биография, творчество и все новости об актрисе

Талантливая артистка театра и кино Катерина Ковальчук сыграла главную роль в костюмированной драме «Крепостная». Как актриса стала звездой Голливуда и покорила отечественных режиссеров? Биографию и о творческом пути Катерины Ковальчук читайте в материале.

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Полное имя: Катерина Леонидовна Ковальчук

Дата рождения: 20 февраля 1993 г.

Место рождения: Санкт-Петербург

Деятельность: актриса театра и кино

Семейное положение: не замужем

Место проживания: Голливуд

Детство и юность. Катерина Ковальчук родилась и выросла в Санкт-Петербурге. После школы поступила в Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования на специальность «Актерское искусство». Учебу закончила в 2005 году.

Начало актерской карьеры. Свои первые актерские шаги в театре девушка сделала еще во время учебы в институте. Но путь на экран начался в мировой кузнице кино — Голливуде.

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Катерина активно вела свои страницы в социальных сетях: выкладывала фото и видеоработы. Однажды совершенно случайно девушка познакомилась в интернете с американскими кинематографистами. Они сразу разглядели талант и мастерство Кати. В результате — американский режиссер предложил Катерине Ковальчук исполнить главную роль в коротком метре «Рядовой». Ленту снимала американская студия Tunnell Mill Pictures в 2015 году.

Девушка активно получает приглашения в интересные проекты от отечественных режиссеров. На сегодняшний день актриса успела сняться в ряде художественных картин.

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Сериал «Крепостная». Около 100 актрис пробовались на роль главной героини костюмированной драмы «Крепостная». Но она досталась лучшей из лучших — Катерине Ковальчук.

Ее персонаж — 18-летняя Катерина Вербицкая, принадлежащая богатым помещикам Червинским. Девушка получила воспитание ничем не хуже, чем у дворян. Но несмотря на ум и красоту, она — лишь чужая собственность. Героине Катерины Ковальчук в сериале «Крепостная» предстоит узнать о жестокости мира ХІХ века и побороться за собственную свободу.

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Роли Катерины Ковальчук в кино

2018

«Две сестры» — Антонина, кинокомпания «Русский проект».

«Как гусар во времени путешествовал» — Катя (главная роль), Comedy Club Production.

2017

«Девушка с плеером» — Ника (главная роль), Cinergy Productions LTD.

«Крепостная» — Катерина (главная роль), StarLight Films, Film UA.

«Чудотворная» — Агафья (главная роль), кинокомпания «Фаворит-Фильм».

«Hardin» — Хэлен М’Роуз, Bentley & Associates Motion Pictures.

«Министерство» — Яна, киностудия «КИТ».

«Исступление» — Глория (главная роль), North Film Factory.

2016

«Измена» — Даша (главная роль).

2015

«Рядовой» — Камден (главная роль), Tunnell Mill Pictures.

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Роли Катерины Ковальчук в театре

«Август: графство Осейдж» — Вайолет (реж. Каргин С. К.)

«Травести» — Карр, Беннет, Тцара, Сесили, Гвендолен (реж. Каргин С. К.)

«Семь мисок, семь ложек» — Баба Люся (реж. Краско И. И.)

«Фантазии Фарьятьева» — Любочка (реж. Толубеева Е. Д.)

«Хористка» — Барыня (жена) (реж. Лосев С. В.)

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