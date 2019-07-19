Григорий Решетник и его жена рассказали об «Х-факторе»-10

Постоянный ведущий романтического реалити «Холостяк» Григорий Решетник посетил съемки вокального шоу «Х-фактор» на телеканале СТБ. Вместе со своей женой Кристиной муж поддержал профессиональный состав жюри и будущих участников. Что рассказала семья Решетников о своих вокальных данных? И кого они видят победителем 10-го сезона «Х-фактора» – читайте в эксклюзивном интервью.

Григорий, у вас хорошо поставлен голос и тембр. Не задумывались над тем, чтобы попробовать себя в роли певца?

Григорий: Я пою в караоке. Это меня иногда пугает, а иногда радует (смеется. – Прим. ред.). Признаюсь, что иногда у меня закрадываются мысли прийти на кастинг «Х-фактора». Но мои друзья меня вовремя останавливают.

Кристина: На самом деле Гриша очень классно поет. Во время одного из первых свиданий он меня поразил своим пением. Помню, как он спел в караоке песню «Я люблю тебя до слез». Тогда мое сердце растаяло.

Григорий: Талант талантом, но если петь, то необходимо полностью посвящать себя музыке. Я все же телеведущий. У нас схожие профессии, но в то же время совершенно разные.

Вы раньше смотрели «Х-фактор»? Возможно, помните кого-то из участников?

Григорий: Мы не только смотрели, но и ходили на прямые эфиры. Помним всех ведущих, большинство участников. Раньше, когда было меньше детей, то и свободного времени было больше (смеется. – Прим. ред.).

Кристина: Из вокалистов помним Олега Кензова, Александра Кривошапко, MELOVINа, группу «Без обмежень», MONATIKa, MARUV. Большинство классных исполнителей появилось именно из «Х-фактора»! И классно, что существует это шоу, ведь оно служит трамплином. «Х-фактор» дает возможность заявить о себе очень быстро!

Больше по теме: Олег Винник: «Х-фактор» очень повлиял на меня как артиста и как человека

Какие ожидания от 10-го сезона?

Григорий: Мне кажется, что 10-й сезон будет самый крутой. В составе жюри собрались лучшие профессионалы. Мы должны показать «класс» и доказать еще раз, что на СТБ возможно все! Я пожелал бы, чтобы больше было сильных вокалистов. Хочется еще больше талантов, особых звучаний и новых артистов.

Как думаете, участник какой категории победит в этом году?

Григорий: Я думаю, что победит парень. Потому что многие зрительницы мечтают видеть на сцене секс-символов. Хотя мне хотелось бы, чтобы победила категория 30+. Может, уже дадим шанс тем, кому за 30? Ведь я тоже 30+ (смеется. – Прим. ред.).

Кристина: Я болею за профессионалов. Главное, чтобы показали харизму, вокал и талант. А потом мы их обязательно увидим на большой сцене среди других звезд.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ