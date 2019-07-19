Григорій Решетник та його дружина розповіли про «Х-фактор»-10

Постійний ведучий романтичного реаліті «Холостяк» Григорій Решетник відвідав зйомки вокального шоу «Х-фактор» на телеканалі СТБ. Разом зі своєю дружиною Христиною чоловік підтримав професійний склад журі та майбутніх учасників. Що розповіла сім’я Решетників про свої вокальні дані? І кого вони бачать переможцем 10-го сезону «Х-фактора» – читайте в ексклюзивному інтерв’ю.

Григорію, у вас добре поставлений голос і тембр. Не замислювалися над тим, аби спробувати стати співаком?

Григорій: Я співаю у караоке. Це мене іноді лякає, а іноді радує (сміється. – Прим. ред.). Зізнаюся, що інколи у мене закрадаються думки прийти на кастинг «Х-фактора». Але мої друзі мене вчасно зупиняють.

Христина: Насправді Гриша дуже класно співає. Під час одного з перших побачень він мене вразив своїм співом. Пам’ятаю, як він заспівав у караоке пісню «Я люблю тебя до слез». Тоді моє серце розтануло.

Григорій: Талант талантом, але якщо співати, то необхідно повністю присвячувати себе музиці. Я все ж таки телеведучий. У нас схожі професії, але водночас зовсім різні.

Ви раніше дивилися «Х-фактор»? Можливо, пам’ятаєте когось з учасників?

Григорій: Ми не тільки дивилися, а й ходили на прямі ефіри. Пам’ятаємо всіх ведучих, більшість учасників. Раніше, коли було менше дітей, то й вільного часу було більше (сміється. – Прим. ред.).

Христина: З вокалістів пам’ятаємо Олега Кензова, Олександра Кривошапка, MELOVINа, Гурт «Без обмежень», MONATIKa, MARUV. Більшість класних виконавців з’явилося саме з «Х-фактора»! І класно, що існує це шоу, адже воно слугує так званим трампліном. «Х-фактор» дає можливість заявити про себе дуже швидко!

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Які очікування від 10-го сезону?

Григорій: Мені здається, що 10-й сезон буде найкрутіший. У складі журі зібралися найкращі професіонали. Ми маємо показати «клас» і довести ще раз, що на СТБ можливо все! Я побажав би, аби більше було сильних вокалістів. Хочеться ще більше талантів, особливого звучання і нових артистів.

Як гадаєте, учасник якої категорії переможе цьогоріч?

Григорій: Я думаю, що переможе хлопець. Тому що багато глядачок мріє бачити на сцені секс-символів. Хоча мені хотілося б, аби перемогла категорія 30+. Може, вже дамо шанс тим, кому за 30? Адже я теж 30+ (сміється. – Прим. ред.).

Христина: Я вболіваю за професіоналів. Головне, щоб показали харизму, вокал і талант. А згодом ми їх обов’язково побачимо на великій сцені серед інших зірок.

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