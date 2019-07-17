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Наталья Васько: биография, творчество и все новости об актрисе

17.07.2019

Известная актриса театра и кино Наталья Васько сыграет одну из главных ролей в сериале «Крепостная». Биографию и все о творческом пути Натальи Васько читайте в материале.

наталья васько

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 Полное имя: Васько Наталья Любомировна

Дата рождения: 19 октября 1972 г.

Место рождения: г. Червоноград

Место жительства: Киев

Детство и юность. Наталья Васько еще с детства поняла, что ее призвание —  быть артисткой. Тогда в ее родном городе Червонограде работал детский театр «Мечта». Директор театра Юрий Ярмолюк заметил талант маленькой Наташи. И с тех пор девушка погрузилась в творчество.

наталья васько

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 Начало актерской карьеры. После школы Наталья Васько поступила в Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого, окончив студию Юлии Ткаченко. И уже с четвертого курса играла в Киевском театре драмы и комедии на Левом берегу Днепра. Ему она посвятила пять лет своей профессиональной деятельности. Начиная с 1998 года Наталия Васько стала актрисой Киевского Молодого театра.

Дебют в кинематографе состоялся в 2003 году, когда Наталье достались роли в фильмах «Прощальное эхо» и «Дух земли». Настоящую популярность актриса получила после главной роли в комедийной мелодраме «Территория красоты». За свою актерскую карьеру женщина получала множество предложений от ведущих режиссеров Украины.

наталья васько

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 По мнению многих режиссеров, Наталье очень хорошо удаются роли сильных, роковых женщин. Сегодня ее относят к наиболее востребованным и очень успешных актрис отечественного кинематографа.

Награды и премии. Наталья Васько — лаурет национальной кинопремии «Золота дзиґа» в 2017 году в номинации «Лучшая актриса первого / второго плана».

наталья васько

Сериал «Дочки-матери». На телеканале СТБ Наталья Васько появилась в роли Натальи Ковалевич. Ее героиня — красивая, энергичная женщина. За глаза ее боятся и уважают, ведь Наталья — настоящий перфекционист. Она прошла путь от обычного учителя математики до директора гимназии. Сильная женщина привыкла контролировать каждую ситуацию, решать проблемы сразу и получать желаемое.

Сериал «Крепостная». В костюмированной драме «Крепостная» Наталья Васько сыграет сильную и властную женщину, владелицу киевского борделя — мадам Макарову. 

Известные роли Натальи Васько в кино:

2019 — «Дочки-матери», Наталья Ковалевич

2019 — «Крепостная», мадам Макарова

2019 — «Круты. 1918», мама Софии

2018 — «Я подарю тебе рассвет», Нина

2018 — «Седьмой гость», Людмила Ивановна Зотова

2017—2018 — «Коли ми вдома. Нова історія», Софья Владимировна

2017— «Тот, кто не спит», Алла Сергеевна

2017— «Танец бабочки», Зинаида

2017— «Женский доктор-3», Елена Витальевна Шишкина

2017—  «Деревня на миллион», Тамара

2016 —  «Плохой хороший коп», Елена Селезнева

2016 — «Забудь меня, мама!», сотрудница опеки

2016 — «Гнездо горлицы», Галина

2015 — «Офицерские женщины», Ирина Саенко

2015 — «Ведьма», Кали

2014 — «Я буду ждать тебя всегда», Алла

2014 — «Гречанка», Лидия Семеновна

2011 — «Ящик Пандоры», Люба

2010 — «Вера, Надежда, Любовь», актриса

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