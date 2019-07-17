Наталья Васько: биография, творчество и все новости об актрисе
Известная актриса театра и кино Наталья Васько сыграет одну из главных ролей в сериале «Крепостная». Биографию и все о творческом пути Натальи Васько читайте в материале.
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Дата рождения: 19 октября 1972 г.
Место рождения: г. Червоноград
Место жительства: Киев
Детство и юность. Наталья Васько еще с детства поняла, что ее призвание — быть артисткой. Тогда в ее родном городе Червонограде работал детский театр «Мечта». Директор театра Юрий Ярмолюк заметил талант маленькой Наташи. И с тех пор девушка погрузилась в творчество.
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Дебют в кинематографе состоялся в 2003 году, когда Наталье достались роли в фильмах «Прощальное эхо» и «Дух земли». Настоящую популярность актриса получила после главной роли в комедийной мелодраме «Территория красоты». За свою актерскую карьеру женщина получала множество предложений от ведущих режиссеров Украины.
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Награды и премии. Наталья Васько — лаурет национальной кинопремии «Золота дзиґа» в 2017 году в номинации «Лучшая актриса первого / второго плана».
Сериал «Дочки-матери». На телеканале СТБ Наталья Васько появилась в роли Натальи Ковалевич. Ее героиня — красивая, энергичная женщина. За глаза ее боятся и уважают, ведь Наталья — настоящий перфекционист. Она прошла путь от обычного учителя математики до директора гимназии. Сильная женщина привыкла контролировать каждую ситуацию, решать проблемы сразу и получать желаемое.
Сериал «Крепостная». В костюмированной драме «Крепостная» Наталья Васько сыграет сильную и властную женщину, владелицу киевского борделя — мадам Макарову.
Известные роли Натальи Васько в кино:
2019 — «Дочки-матери», Наталья Ковалевич
2019 — «Крепостная», мадам Макарова
2019 — «Круты. 1918», мама Софии
2018 — «Я подарю тебе рассвет», Нина
2018 — «Седьмой гость», Людмила Ивановна Зотова
2017—2018 — «Коли ми вдома. Нова історія», Софья Владимировна
2017— «Тот, кто не спит», Алла Сергеевна
2017— «Танец бабочки», Зинаида
2017— «Женский доктор-3», Елена Витальевна Шишкина
2017— «Деревня на миллион», Тамара
2016 — «Плохой хороший коп», Елена Селезнева
2016 — «Забудь меня, мама!», сотрудница опеки
2016 — «Гнездо горлицы», Галина
2015 — «Офицерские женщины», Ирина Саенко
2015 — «Ведьма», Кали
2014 — «Я буду ждать тебя всегда», Алла
2014 — «Гречанка», Лидия Семеновна
2011 — «Ящик Пандоры», Люба
2010 — «Вера, Надежда, Любовь», актриса