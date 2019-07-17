Наталія Васько: біографія, творчість та всі новини про актрису
Відома актриса театру та кіно Наталія Васько зіграє одну з головних ролей у серіалі «Кріпосна». Прем’єра картини відбудеться вже 6 травня на телеканалі СТБ. Біографію та все про творчий шлях Наталії Васько читайте в матеріалі.
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Дата народження: 19 жовтня 1972 р.
Місце народження: м. Червоноград
Місце проживання: Київ
Дитинство та юність. Наталія Васько ще з дитинства зрозуміла, що її покликання — бути артисткою. Тоді в її рідному місті Червонограді працював дитячий театр «Мрія». Директор театру Юрій Ярмолюк помітив талант у маленької Наталі. І з того часу дівчина поринула у творчість.
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Дебют в кінематографі відбувся в 2003 році, коли Наталії дісталися ролі в стрічках «Прощальне ехо» й «Дух землі». Справжню популярність актриса отримала після головної ролі в комедійній мелодрамі «Територія краси». За свою акторську кар’єру жінка мала безліч пропозицій від провідних режисерів України.
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Нагороди та премії. Наталія Васько — лауретка національної кінопремії «Золота дзиґа» у 2017 році в номінації «Найкраща акторка першого/другого плану».
Серіал «Доньки-матері». На телеканалі СТБ Наталія Васько з’явиться у ролі Наталії Ковалевич. Її героїня — красива, енергійна жінка. Позаочі її бояться та поважають, адже Наталя — справжній перфекціоніст. Вона пройшла шлях від звичайного вчителя математики до директора гімназії. Сильна жінка звикла контролювати кожну ситуацію, вирішувати проблеми відразу та отримувати бажане.
Серіал «Кріпосна»: У костюмованій драмі «Кріпосна» Наталія Васько зіграє сильну і владну жінку, власницю київського борделю — мадам Макарову.
Відомі ролі Наталії Васько в кіно:
2019 — «Доньки-матері», Наталя Ковалевич
2019 — «Кріпосна», мадам Макарова
2019 — «Крути. 1918», мама Софії
2018 — «Я подарую тобі світанок», Ніна
2018 — «Сьомий гість», Людмила Іванівна Зотова
2017—2018 — «Коли ми вдома. Нова історія», Софія Володимирівна
2017— «Той, хто не спить», Алла Сергіївна
2017— «Танець метелика», Зінаїда
2017— «Жіночий лікар-3», Олена Віталіївна Шишкіна
2017— «Село на мільйон», Тамара
2016 — «Поганий добрий коп», Олена Селезньова
2016 — «Забудь мене, мамо!», співробітниця опіки
2016 — «Гніздо горлиці», Галина
2015 — «Офіцерські жінки», Ірина Саєнко
2015 — «Відьма», Калі
2014 — «Я буду чекати на тебе завжди», Алла
2014 — «Гречанка», Лідія Семенівна
2011 — «Скринька Пандори», Люба
2010 — «Віра, Надія, Любов», актриса