Финал проекта «Холостяк»-9: экслюзивные фото
24.05.2019
Финал проекта «Холостяк»-9 состоялся! Италия увидела самую красивую историю любви и самое трогательное прощание сезона. Что осталось за кадром? Какими девушки предстали перед главным героем? И как выглядит то самое кольцо, которое Никита Добрынин вручил Даше? Смотрите эксклюзивные фото с финала проекта «Холостяк»-9 в материале.
Даша в ожидании самого главного события весны!
Лилия появилась в черном платье в пол, что подчеркнуло ее утонченный силуэт.
Главный символ самого романтического реалити «Холостяк» — кольцо!
Платье победительницы девятого сезона проекта «Холостяк» Даши.
И главные кадры новой пары в истории проекта «Холостяк»!
Больше по теме: Черный VS белый: образ кого из финалисток проекта «Холостяк»-9 вам понравился больше
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+