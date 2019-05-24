Финал проекта «Холостяк»-9 состоялся! Италия увидела самую красивую историю любви и самое трогательное прощание сезона. Что осталось за кадром? Какими девушки предстали перед главным героем? И как выглядит то самое кольцо, которое Никита Добрынин вручил Даше? Смотрите эксклюзивные фото с финала проекта «Холостяк»-9 в материале.

Даша в ожидании самого главного события весны!

Лилия появилась в черном платье в пол, что подчеркнуло ее утонченный силуэт.

Главный символ самого романтического реалити «Холостяк» — кольцо!

Платье победительницы девятого сезона проекта «Холостяк» Даши.

И главные кадры новой пары в истории проекта «Холостяк»!

Больше по теме: Черный VS белый: образ кого из финалисток проекта «Холостяк»-9 вам понравился больше

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ