Фінал проекту «Холостяк»-9 відбувся! Італія побачила найкрасивішу історію кохання і найзворушливіше прощання сезону. Що залишилося за кадром? Якими дівчата постали перед головним героєм? І як виглядає та сама каблучка, яку Нікіта Добринін вручив Даші? Дивіться ексклюзивні фото з фіналу проекту «Холостяк»-9 у матеріалі.

Даша в очікуванні найголовнішої події весни!

Лілія з’явилася у чорній сукні до підлоги, що підкреслила її витончений силует.

Головний символ найромантичнішого реаліті «Холостяк» — каблучка!

Вбрання переможниці дев’ятого сезону проекту «Холостяк» Даші.

І головні кадри нової пари в історії проекту «Холостяк»!

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