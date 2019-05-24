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Фінал проекту «Холостяк»-9: ексклюзивні фото

24.05.2019

Фінал проекту «Холостяк»-9 відбувся! Італія побачила найкрасивішу історію кохання і найзворушливіше прощання сезону. Що залишилося за кадром? Якими дівчата постали перед головним героєм? І як виглядає та сама каблучка, яку Нікіта Добринін вручив Даші? Дивіться ексклюзивні фото з фіналу проекту «Холостяк»-9 у матеріалі.

Даша в очікуванні найголовнішої події весни!

даша квиткова

Лілія з’явилася у чорній сукні до підлоги, що підкреслила її витончений силует.

лиля ким

Головний символ найромантичнішого реаліті «Холостяк» — каблучка!

кольцо холостяк 9

Вбрання переможниці дев’ятого сезону проекту «Холостяк» Даші.

победительница проекта холостяк 9

І головні кадри нової пари в історії проекту «Холостяк»!

никита добрынин и даша

финал холостяк 9

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никита и даша холостяк 9

даша квиткова никита добрынин

финал холостяк 9

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