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Платья на выпускной 2019 — тренды и классика от Холостячек

07.05.2019

Что надеть на выпускной, чтобы выглядеть неотразимо, – вопрос, которым  задается каждая будущая выпускница. Чтобы точно не прогадать с образом и соответствовать всем трендам 2019 года, необходимо продумать все до мелочей. Редакция STB.UA собрала топ-10 образов на выпускной, идеи для которых подали участницы романтического проекта «Холостяк». Что надеть на выпускной читайте в материале.

выпускные платья

Выпускной вечер – это романтическое событие, которое ничем не уступает самому проекту «Холостяк». Давайте вспомним, какими роскошными и очаровательными появлялись участницы каждого сезона на Церемонии роз. Наверняка любая девушка ловила себя на мысли, что именно это платье ей стоит приобрести и появиться в нем на школьном балу.

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Итак, первый вариант – элегантное и классическое платье в пол из шелка. Цвет шампань уже несколько лет не выходит из моды. Такой оттенок идеально подходит к любому цвету волос, оттенку кожи и визуально стройнит фигуру. V-образный вырез также удлиняет шею и приоткрывает ключицы. Именно так победительница «Холостяк»-8 Иванка появилась на первой вечеринке.

иванка холостяк 8

А вот победительница проекта «Холостяк»-6 Алена всегда ассоциировалась с настоящей принцессой. По сей день девушку можно увидеть в роскошных пышных платьях, которые она шьет сама. Одним из вариантов для выпускного вечера является длинное платье персикового цвета из шифона.

Алена Лесык

Полностью противоположный образ представила Холостячка Галя. Немного дерзкое, но в то же время сдержанное платье, с открытыми плечами и вырезом на ноге. Напомним, что образы без рукавов вновь возвращаются в моду, а значит, такой наряд точно не останется без внимания. Этот вариант особенно удобен, чтобы продержаться всю ночь и встретить рассвет.

Галя Присташ

А вот Элизабет – участница «Холостяк»-9 – на одной из Церемоний роз появилась в цветочном платье, сшитом из нескольких слоев ткани. Элементы, прошитые нитями и бисером, сделают платье особенно нарядным. Известные мировые дизайнеры предпочитают дополнять пестрые мотивы массивным обручем или большими серьгами.

Элизабет холостяк 9

И классика – красное платье в пол с кружевными рукавами. Беспроигрышный вариант для тех, кто не готов экспериментировать, но желает остаться в центре внимания. Такой наряд лучше всего дополнить красной помадой в тон. В таком образе появилась участница проекта «Холостяк»-9 Даша на Церемонии роз в Бордо.

Даша участница холостяк 9

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Самая модная длина 2019 года – это юбка ниже колена. Так, нежная и загадочная София подобрала платье цвета слоновой кости с отрезным низом. Это визуально выделило ее талию, а бедра сделало более выразительными. Лучшим аксессуаром к такому платью будет речной необработанный жемчуг.

София участница холостяк 9

Платье формы «рыбка» предпочтение всех голливудских звезд. Оно идеально подчеркивает и визуально удлиняет фигуру. В варианте, который подобрала себе Виктория, наряд с опущенными плечами.

виктория участница холостяк 9

Похожий вариант выбрала на Церемонию роз и Оля, только в черном цвете. Это неизменная классика. Длина таких платьев должна быть по колено либо ниже колен.

оля участница холостяк 9

А вот что касается коротких платьев, то любительницам продемонстрировать свои ножки мы предлагаем коктейльное платье. Пышная форма, которая начинается от талии, точно подчеркнет вашу молодость и юность. Добавим, что при длине мини следует отказаться от глубоких декольте и вырезов, как это сделала Натали.

Натали участница холостяк 9

Пайетки по-прежнему остаются в моде. Однако применять их стоит не на длинных платьях в пол. Лучшим вариантом для блестящего платья будет коктейльная форма, чуть выше колен. Лиля решила ограничиться аксессуарами и просто распустить волосы.

Лиля участница холостяк 9

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