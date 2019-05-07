Что надеть на выпускной, чтобы выглядеть неотразимо, – вопрос, которым задается каждая будущая выпускница. Чтобы точно не прогадать с образом и соответствовать всем трендам 2019 года, необходимо продумать все до мелочей. Редакция STB.UA собрала топ-10 образов на выпускной, идеи для которых подали участницы романтического проекта «Холостяк». Что надеть на выпускной – читайте в материале.

Выпускной вечер – это романтическое событие, которое ничем не уступает самому проекту «Холостяк». Давайте вспомним, какими роскошными и очаровательными появлялись участницы каждого сезона на Церемонии роз. Наверняка любая девушка ловила себя на мысли, что именно это платье ей стоит приобрести и появиться в нем на школьном балу.

Больше по теме: Когда выпускной 2019 в школах в Украине: дата

Итак, первый вариант – элегантное и классическое платье в пол из шелка. Цвет шампань уже несколько лет не выходит из моды. Такой оттенок идеально подходит к любому цвету волос, оттенку кожи и визуально стройнит фигуру. V-образный вырез также удлиняет шею и приоткрывает ключицы. Именно так победительница «Холостяк»-8 Иванка появилась на первой вечеринке.

А вот победительница проекта «Холостяк»-6 Алена всегда ассоциировалась с настоящей принцессой. По сей день девушку можно увидеть в роскошных пышных платьях, которые она шьет сама. Одним из вариантов для выпускного вечера является длинное платье персикового цвета из шифона.

Полностью противоположный образ представила Холостячка Галя. Немного дерзкое, но в то же время сдержанное платье, с открытыми плечами и вырезом на ноге. Напомним, что образы без рукавов вновь возвращаются в моду, а значит, такой наряд точно не останется без внимания. Этот вариант особенно удобен, чтобы продержаться всю ночь и встретить рассвет.

А вот Элизабет – участница «Холостяк»-9 – на одной из Церемоний роз появилась в цветочном платье, сшитом из нескольких слоев ткани. Элементы, прошитые нитями и бисером, сделают платье особенно нарядным. Известные мировые дизайнеры предпочитают дополнять пестрые мотивы массивным обручем или большими серьгами.

И классика – красное платье в пол с кружевными рукавами. Беспроигрышный вариант для тех, кто не готов экспериментировать, но желает остаться в центре внимания. Такой наряд лучше всего дополнить красной помадой в тон. В таком образе появилась участница проекта «Холостяк»-9 Даша на Церемонии роз в Бордо.

Больше по теме: Модная обувь весны 2019: главные тренды с фото от звезд СТБ

Самая модная длина 2019 года – это юбка ниже колена. Так, нежная и загадочная София подобрала платье цвета слоновой кости с отрезным низом. Это визуально выделило ее талию, а бедра сделало более выразительными. Лучшим аксессуаром к такому платью будет речной необработанный жемчуг.

Платье формы «рыбка» — предпочтение всех голливудских звезд. Оно идеально подчеркивает и визуально удлиняет фигуру. В варианте, который подобрала себе Виктория, наряд с опущенными плечами.

Похожий вариант выбрала на Церемонию роз и Оля, только в черном цвете. Это неизменная классика. Длина таких платьев должна быть по колено либо ниже колен.

А вот что касается коротких платьев, то любительницам продемонстрировать свои ножки мы предлагаем коктейльное платье. Пышная форма, которая начинается от талии, точно подчеркнет вашу молодость и юность. Добавим, что при длине мини следует отказаться от глубоких декольте и вырезов, как это сделала Натали.

Пайетки по-прежнему остаются в моде. Однако применять их стоит не на длинных платьях в пол. Лучшим вариантом для блестящего платья будет коктейльная форма, чуть выше колен. Лиля решила ограничиться аксессуарами и просто распустить волосы.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ