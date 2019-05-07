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Сукні на випускний 2019 — тренди і класика від Холостячок

07.05.2019

Що надіти на випускний, щоб мати бездоганний вигляд,  питання, яке хвилює кожну майбутню випускницю. Щоб точно не помилитися з образом і відповідати всім трендам 2019 року, необхідно продумати все до дрібниць. Редакція STB.UA зібрала топ-10 образів на випускний, ідеї для яких подали учасниці романтичного проекту «Холостяк». Що надіти на випускний читайте в матеріалі.

выпускные платья

Випускний вечір це романтична подія, яка нічим не поступається самому проекту «Холостяк». Давайте згадаємо, якими розкішними і чарівними з’являлися учасниці кожного сезону на Церемонії троянд. Напевно будь-яка дівчина ловила себе на думці, що саме цю сукню їй варто придбати і з’явитися у ній на шкільному балу.

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Отже, перший варіант  елегантне і класичне плаття до підлоги з шовку. Колір шампань уже кілька років не виходить з моди. Такий відтінок ідеально підходить до будь-якого кольору волосся, відтінку шкіри і візуально робить фігуру стрункішою. V-подібний виріз також подовжує шию і відкриває ключиці. Саме так переможниця «Холостяк»-8 Іванка з’явилася на першій вечірці.

иванка холостяк 8

А ось переможниця проекту «Холостяк»-6 Альона завжди асоціювалася зі справжньою принцесою. Досі дівчину можна побачити в розкішних пишних сукнях, які вона шиє сама. Одним із варіантів для випускного вечора є довга сукня персикового кольору з шифону.

Алена Лесык

Повністю протилежний образ представила Холостячка Галя. Трохи зухвале, але водночас стримане плаття з відкритими плечима і вирізом на нозі. Нагадаємо, що наряди без рукавів знову повертаються в моду, а значить таке вбрання точно не залишиться без уваги. Цей варіант особливо зручний, щоб протриматися всю ніч і зустріти світанок.

Галя Присташ

А ось Елізабет учасниця «Холостяк»-9 на одній із Церемоній троянд з’явилася в квітковому платті, пошитому з декількох шарів тканини. Елементи, прошиті нитками та бісером, зроблять сукню особливо ошатною. Відомі світові дизайнери воліють доповнювати строкаті мотиви масивним обручем або великими сережками.

Элизабет холостяк 9

І класика червоне плаття до підлоги з мереживними рукавами. Безпрограшний варіант для тих, хто не готовий експериментувати, але бажає залишитися в центрі уваги. Таке вбрання найкраще доповнити червоною помадою в тон. У такому образі з’явилася учасниця проекту «Холостяк»-9 Даша на Церемонії троянд у Бордо.

Даша участница холостяк 9

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Наймодніша довжина 2019 року це спідниця нижче коліна. Так, ніжна і загадкова Софія підібрала плаття кольору слонової кістки з відрізним низом. Це візуально виділило її талію, а стегна зробило більш виразними. Найкращим аксесуаром до такої сукні будуть річкові необроблені перли.

София участница холостяк 9

Плаття форми «рибка»  улюблений фасон усіх голлівудських зірок. Воно ідеально підкреслює і візуально подовжує фігуру. У варіанті, який підібрала собі Вікторія, наряд з опущеними плечима.

виктория участница холостяк 9

Схожий варіант вибрала на Церемонію троянд і Оля, тільки в чорному кольорі. Це незмінна класика. Довжина таких суконь повинна бути по коліно або нижче колін.

оля участница холостяк 9

А ось щодо коротких суконь, то любителям продемонструвати свої ніжки ми пропонуємо коктейльне плаття. Пишна форма, яка починається від талії, точно підкреслить вашу молодість і юність. Додамо, що при довжині міні слід відмовитися від глибоких декольте і вирізів, як це зробила Наталі.

Натали участница холостяк 9

Паєтки, як і раніше, залишаються в моді. Однак застосовувати їх варто не на довгих сукнях до підлоги. Найкращим варіантом для блискучого плаття буде коктейльна форма трохи вище колін. Ліля вирішила обмежитися аксесуарами і просто розпустити волосся.

Лиля участница холостяк 9

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