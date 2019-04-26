Пасха 2019: Топ-5 соусов для шашлыка от программы «Страва честі»
26.04.2019
Пасха в 2019 году припадает на воскресение, 28 апреля, а значит украинцев ждут дополнительные выходные, которые можно провести с пользой на свежем воздухе. Теплые вечера с друзьями у костра с шашлыком – неотъемлемый атрибут весенних дней. Читайте пошаговый рецепт приготовления топ-5 самых вкусных соусов для шашлыка в нашем материале от проекта «Страва честі».
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Соус из кетчупа и лука для шашлыка
Ингредиенты:
- Кетчуп — 600 мл
- Лук красный — 2 шт
- Чеснок — 5 зуб.
- Зелень — 2 пуч.
- Перец черный — 0,5 ч. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Уксус винный или яблочный — 2 ст. л.
- Масло растительное — 1 ст. л.
Приготовление:
- Нарежьте лук кольцами. Измельчите зелень и чеснок.
- Замаринуйте лук в смеси уксуса, сахара и масла. Добавьте к луку зелень, молотый черный перец и чеснок.
- Полученную смесь перемешайте с кетчупом и дайте настояться 15 минут.
Белый винный соус для шашлыка
Ингредиенты:
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 2 зуб.
- Масло сливочное — 4 ст. л.
- Вино белое сухое — 115 мл
- Майонез — 230 г
- Уксус (яблочный, 5%) — 60 мл
- Сок лимонный — 2 ст. л.
- Горчица — 1 ст. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Кетчуп — 1/2 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Перец черный — 1 ч. л.
Приготовление:
- Пюрируйте лук с чесноком в блендере.
- Поставьте сливочное масло на маленький огонь. Добавьте туда лук и чеснок и тушите на среднем огне 2-3 минуты.
- Добавьте белое вино, перемешайте и варите 3 минуты.
- Снимите с огня и дайте соусу немного остыть. Добавьте майонез и перемешайте.
- Добавьте остальные ингредиенты и взбейте блендером еще несколько минут.
- Поставьте в холодильник на 1 час перед подачей.
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Соус Тирей для шашлыка
Ингредиенты:
- Соевый соус — 200 мл
- Чеснок — 5 зуб.
- Перец красный жгучий — 2 ч. л.
- Молотые семена кориандра — 3 ч. л.
- Кинза — 1 пуч.
- Перец черный — 1 ч. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Уксус (70%) — 1 ст. л.
Приготовление:
- Мелко нарежьте чеснок и кинзу. Перемалывайте в блендере вместе с сухими ингредиентами.
- Смешайте с соевым соусом, сахаром и уксусом.
- Настаивайте в холодильнике 1 час.
Сладкий соус для шашлыка
Ингредиенты:
- Томатная паста — 3 ст. л.
- Сок апельсиновый — 250 мл
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Чеснок — 2 зуб.
- Имбирь — 30 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Вино красное сухое — 2 ст. л.
- Крахмал картофельный — 1 ст. л.
- Вода — 1 ст. л.
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Сахар — 2 ст. л.
- Уксус столовый — 1 ст. л.
Приготовление:
- Мелко нарежьте лук. Имбирь почистите и натрите на мелкой терке. Чеснок пропустите через пресс. Перемешайте.
- Поджарьте на раскаленном растительном масле полученную смесь 2 минуты.
- В отдельной посуде соедините свежевыжатый апельсиновый сок, томатную пасту, соевый соус, уксус, красное вино и сахар. Перемешайте.
- Добавьте в сковороду, перемешайте и дайте закипеть. Снимите с огня и немножко измельчите массу блендером.
- Размешайте в холодной воде крахмал. Добавьте его к соусу на сковороде, перемешайте и дайте снова закипеть.
Банановый соус для шашлыка
Ингредиенты:
- Банан — 1 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Сок лимонный — 3 ст. л.
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Масло оливковое — 3 ст. л.
- Имбирь (сухой) — 1/2 ч. л.
- Куркума — 1/2 ч. л.
- Перец черный — по вкусу
- Орех мускатный — 1/2 ч. л.
Приготовление:
- Разомните вилкой банан в кашеобразное состояние. Добавьте к нему специи и лимонный сок.
- Мелко нарежьте лук, обжарьте в течении 2-3 минут.
- Соедините все ингредиенты, добавьте соевый соус и взбейте в блендере.
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Приятного аппетита!
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