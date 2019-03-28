Выходные в апреле 2019: будут ли дополнительные выходные
Сколько будет выходных дней в апреле 2019 года в Украине? В этом месяце нас ожидает один официальный праздник с дополнительным днем для отдыха – Пасха. Но в апреле есть множество других важных праздников. Читайте в материале, сколько украинцы будут отдыхать в апреле, а также какие планы на апрель у ведущего «Страва честі» Юрия Ковриженко.
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В 2019 году Пасху в Украине отмечают 28 апреля, в воскресенье. В связи с этим нас ожидает дополнительный выходной – 29 апреля. Таким образом на Пасху 2019 года будет три выходных.
Кабмин так же рекомендовал перенести рабочий вторник, 30 апреля, на субботу 11 мая. Тогда получится пять выходных дней подряд, включая 1 мая – выходной в честь Дня труда. Отметим, что графики выходных рассчитаны для работников с 5-дневной рабочей неделей. А распоряжение о переносе рабочих дней всегда носит рекомендательный характер. Согласно КЗоТ, окончательное решение о переносе выходных и рабочих дней на предприятии принимает собственник или руководитель путем издания приказа или другого распорядительного документа.
Список праздников в апреле 2019
Несмотря на то, что дополнительных выходных в апреле 2019 будет всего один день, украинцы также отмечают такие праздники как:
- 1 апреля – День смеха.
- 2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.
- 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы.
- 11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
- 12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики, также День работников ракетно-космической отрасли Украины.
- 17 апреля – День пожарной охраны.
- 22 апреля – Международный день Земли.
- 26 апреля – Международный день памяти Чернобыля.
Юрий Ковриженко с нетерпением ждет солнечные апрельские дни, чтобы отправиться с командой представлять Украину на международных кулинарных мероприятиях:
«У меня очень плотный график весной. В первых числах апреля устраиваем неделю украинской кухни под эгидой посольства Украины в Анкере, далее лечу в Египет на международный кулинарный фестиваль Cuisine и после представлю Украину на World Gourmet Summit в Сингапуре. Я – полон идей и вдохновения».
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