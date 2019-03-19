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Юрий Ковриженко представит Украину на World Gourmet Summit

19.03.2019

Ведущий кулинарного тревел-шоу «Страва честі» Юрий Ковриженко уже в третий раз представит Украину на World Gourmet Summit 2019, а также даст ужин украинской кухни при личной поддержке посла Украины в Сингапуре, Брунее и Новой Зеландии Дмитрия Сеника. Читайте подробнее. 

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Юрий Ковриженко представит Украину на World Gourmet Summit

С 20 по 27 апреля в Сингапуре пройдет ежегодный кулинарный фестиваль World Gourmet Summit, на котором соберутся лучшие шеф-повара мира, чтобы продемонстрировать свои кулинарные таланты в высокой кухне.

Шеф-ментором украинской команды в третий раз станет талантливый шеф-повар, экспериментатор с яркой индивидуальностью — Юрий Ковриженко. Мужчина регулярно представляет нашу страну на международных конгрессах, а также является послом украинской кухни в других странах от Министерства иностранных дел. Также в команде будут суперфиналист «МастерШеф»-2 и сооснователь «Ассоциации шеф-поваров Юга Украины» Михаил Сосновских и участник «Лучший молодой шеф-повар мира S.Pellegrino 2016», преподаватель «Ассоциации шеф-поваров Юга Украины» — Владимир Сосновских.

Юрий Ковриженко представит Украину на World Gourmet Summit

А уже с 28 апреля по 3 мая Юрий будет давать ужины украинской кухни в коллаборации посольства Украины в Сингапуре, At-Sunrice GlobalChef Academy, Tower Club и при личной поддержке посла Украины в Сингапуре, Брунее и Новой Зеландии Дмитрия Сеника. 

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Смотрите каждое воскресенье в 9:00 на телеканале СТБ кулинарный тревел с элементами реалити «Страва честі» с харизматичным ведущим Юрием Ковриженко. 

Video: Юрий Ковриженко представит Украину на World Gourmet Summit

Ведущий кулинарного тревел-шоу Страва честі Юрий Ковриженко представит Украину на World Gourmet Summit 2019, а также даст ужин украинской кухни при личной поддержке посла Украины в Сингапуре, Брунее и Новой Зеландии Дмитрия Сеника. Читайте подробнее

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