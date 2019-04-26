Великдень 2019: Топ-5 соусів для шашлику від програми «Страва честі»

Великдень у 2019 році припадає на неділю, 28 квітня, а значить українців чекають додаткові вихідні, які можна провести з користю на свіжому повітрі. Теплі вечори з друзями біля вогнища з шашликом – невід’ємним атрибутом весняних днів. Читайте покроковий рецепт приготування топ-5 найсмачніших соусів для шашлику в нашому матеріалі від проекту «Страва честі».

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Соус з кетчупу і цибулі для шашлику

Інгредієнти:

Кетчуп — 600 мл

Лук червоний — 2 шт

Часник — 5 зуб.

Зелень — 2 пуч.

Перець чорний — 0,5 ч. л.

Цукор — 1 ст. л.

Оцет винний або яблучний — 2 ст. л.

Олія — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Наріжте цибулю кільцями. Подрібніть зелень і часник. Замаринуйте цибулю в суміші оцту, цукру та масла. Додайте до цибулі зелень, мелений чорний перець і часник. Отриману суміш перемішайте з кетчупом і дайте настоятися 15 хвилин.

Білий винний соус для шашлику

Інгредієнти:

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Часник — 2 зуб.

Масло вершкове — 4 ст. л.

Вино біле сухе — 115 мл

Майонез — 230 г

Оцет (яблучний, 5%) — 60 мл

Сік лимонний — 2 ст. л.

Гірчиця — 1 ст. л.

Цукор — 1 ст. л.

Кетчуп — 1/2 ч. л.

Сіль — 1 ч. л.

Перець чорний — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Пюріруйте цибулю з часником в блендері. Поставте вершкове масло на маленький вогонь. Додайте туди цибулю, часник і тушкуйте на середньому вогні 2-3 хвилини. Додайте біле вино, перемішайте і варіть 3 хвилини. Зніміть з вогню і дайте соусу трохи охолонути. Додайте майонез, перемішайте. Додайте інші інгредієнти і збийте блендером ще кілька хвилин. Поставте в холодильник на 1 годину перед подачею.

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Соус Тірей для шашлику

Інгредієнти:

Соєвий соус — 200 мл

Часник — 5 зуб.

Перець червоний пекучий — 2 ч. л.

Мелені насіння коріандру — 3 ч. л.

Кінза — 1 пуч.

Перець чорний — 1 ч. л.

Цукор — 1 ст. л.

Оцет (70%) — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Дрібно наріжте часник та кінзу. Перемелюють в блендері разом з сухими інгредієнтами. Змішайте з соєвим соусом, цукром і оцтом. Наполягайте в холодильнику 1 годину.

Солодкий соус для шашлику

Інгредієнти:

Томатна паста — 3 ст. л.

Сік апельсиновий — 250 мл

Олія — 2 ст. л.

Часник — 2 зуб.

Імбир — 30 г

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Вино червоне сухе — 2 ст. л.

Крохмаль картопляний — 1 ст. л.

Вода — 1 ст. л.

Соєвий соус — 2 ст. л.

Цукор — 2 ст. л.

Оцет столовий — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Дрібно наріжте цибулю. Імбир почистіть і натріть на дрібній тертці. Часник пропустіть через прес. Перемішайте. Підсмажте на розпеченому рослинному маслі отриману суміш 2 хвилини. В окремому посуді з’єднайте свіжовичавлений апельсиновий сік, томатну пасту, соєвий соус, оцет, червоне вино і цукор. Перемішайте. Додайте в сковороду, перемішайте і дайте закипіти. Зніміть з вогню і трошки подрібніть масу блендером. Розмішайте в холодній воді крохмаль. Додайте його до соусу на сковороді, перемішайте і дайте знову закипіти.

Банановий соус для шашлику

Інгредієнти:

Банан — 1 шт

Цибуля ріпчаста — 1 шт

Сік лимонний — 3 ст. л.

Соєвий соус — 2 ст. л.

Оливкова олія — 3 ст. л.

Імбир (сухий) — 1/2 ч. л.

Куркума — 1/2 ч. л.

Перець чорний — за смаком

Горіх мускатний — 1/2 ч. л.

Спосіб приготування:

Розімніть виделкою банан в кашоподібний стан. Додайте до нього спеції та лимонний сік. Дрібно наріжте цибулю, обсмажте протягом 2-3 хвилин. З’єднайте всі інгредієнти, додайте соєвий соус і збийте в блендері.

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Смачного!

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