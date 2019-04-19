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Пасха 2019: Топ-5 соусов для шашлыка от программы «Страва честі»

19.04.2019

Пасха в 2019 году припадает на воскресение, 28 апреля, а значит украинцев ждут дополнительные выходные, которые можно провести с пользой на свежем воздухе. Теплые вечера с друзьями у костра с шашлыком – неотъемлемый атрибут весенних дней. Читайте пошаговый рецепт приготовления топ-5 самых вкусных соусов для шашлыка в нашем материале от проекта «Страва честі».

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Соус из кетчупа и лука для шашлыка

соус для шашлыка рецепт

Ингредиенты:

  • Кетчуп  — 600 мл
  • Лук красный — 2 шт
  • Чеснок — 5 зуб.
  • Зелень  — 2 пуч.
  • Перец черный — 0,5 ч. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Уксус винный или яблочный — 2 ст. л.
  • Масло растительное  — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Нарежьте лук кольцами. Измельчите зелень и чеснок.
  2. Замаринуйте лук в смеси уксуса, сахара и масла. Добавьте к луку зелень, молотый черный перец и чеснок.
  3. Полученную смесь перемешайте с кетчупом и дайте настояться 15 минут.

Белый винный соус для шашлыка

Белый винный соус для шашлыка рецепт

Ингредиенты:

  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зуб.
  • Масло сливочное — 4 ст. л.
  • Вино белое сухое — 115 мл
  • Майонез — 230 г
  • Уксус (яблочный, 5%) — 60 мл
  • Сок лимонный — 2 ст. л.
  • Горчица — 1 ст. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Кетчуп — 1/2 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Перец черный — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Пюрируйте лук с чесноком в блендере.
  2. Поставьте сливочное масло на маленький огонь. Добавьте туда лук и чеснок и тушите на среднем огне 2-3 минуты.
  3. Добавьте белое вино, перемешайте и варите 3 минуты.
  4. Снимите с огня и дайте соусу немного остыть. Добавьте майонез и перемешайте.
  5. Добавьте остальные ингредиенты и взбейте блендером еще несколько минут.
  6. Поставьте в холодильник на 1 час перед подачей.

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Соус Тирей для шашлыка

Соус Тирей рецепт

Ингредиенты:

  • Соевый соус — 200 мл
  • Чеснок — 5 зуб.
  • Перец красный жгучий — 2 ч. л.
  • Молотые семена кориандра — 3 ч. л.
  • Кинза — 1 пуч.
  • Перец черный — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Уксус (70%) — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Мелко нарежьте чеснок и кинзу. Перемалывайте в блендере вместе с сухими ингредиентами.
  2. Смешайте с соевым соусом, сахаром и уксусом.
  3. Настаивайте в холодильнике 1 час.

Сладкий соус для шашлыка

сладкий соус для мяса рецепт

Ингредиенты:

  • Томатная паста — 3 ст. л.
  • Сок апельсиновый — 250 мл
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Чеснок — 2 зуб.
  • Имбирь — 30 г
  • Лук репчатый — 1 шт
  • Вино красное сухое — 2 ст. л.
  • Крахмал картофельный — 1 ст. л.
  • Вода — 1 ст. л.
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Уксус столовый — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Мелко нарежьте лук. Имбирь почистите и натрите на мелкой терке. Чеснок пропустите через пресс. Перемешайте.
  2. Поджарьте на раскаленном растительном масле полученную смесь 2 минуты.
  3. В отдельной посуде соедините свежевыжатый апельсиновый сок, томатную пасту, соевый соус, уксус, красное вино и сахар. Перемешайте.
  4. Добавьте в сковороду, перемешайте и дайте закипеть. Снимите с огня и немножко измельчите массу блендером.
  5. Размешайте в холодной воде крахмал. Добавьте его к соусу на сковороде, перемешайте и дайте снова закипеть.

Банановый соус для шашлыка

Банановый соус рецепт

Ингредиенты:

  • Банан — 1 шт
  • Лук репчатый — 1 шт
  • Сок лимонный — 3 ст. л.
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Масло оливковое — 3 ст. л.
  • Имбирь (сухой) — 1/2 ч. л.
  • Куркума — 1/2 ч. л.
  • Перец черный — по вкусу
  • Орех мускатный — 1/2 ч. л.

Приготовление:

  1. Разомните вилкой банан в кашеобразное состояние. Добавьте к нему специи и лимонный сок.
  2. Мелко нарежьте лук, обжарьте в течении 2-3 минут.
  3. Соедините все ингредиенты, добавьте соевый соус и взбейте в блендере.

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Приятного аппетита!

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