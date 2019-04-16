Анна Сагайдачная рассказала, почему второй сезон «Крепостной» выйдет осенью

Зрители сериала «Крепостная» с восторгом следили за игрой Анны Сагайдачной. Молодая и профессиональная актриса в костюмированной мелодраме сыграла очаровательную Натали Дорошенко. Поклонники масштабной ленты не могут дождаться второго сезона. Анна Сагайдачная рассказала, почему продолжение «Крепостной» выйдет осенью.

Больше по теме: Лилиана Хома раскрыла секреты перевоплощения актеров «Крепостной»

Продолжение невероятной истории обещает стать захватывающим. Интригующие подробности жизни любимых героев сериала «Крепостная» мы узнаем уже этой осенью. Но почему нужно ждать? Ответ на этот вопрос знает талантливая актриса Анна Сагайдачная:

«Однажды был случай, когда в социальных сетях меня упорно убеждали повлиять на создателей «Крепостной». Поклонники костюмированной мелодрамы не могут дождаться второго сезона. Но есть много обстоятельств, которые помешали бы зрителю смотреть сериал. Выборы — главная тема сегодняшнего дня. На кону судьба нашего государства. Мне, как и многим гражданам Украины, важна судьба страны. Поэтому просмотр сериала сейчас на втором плане. Хорошо, что интерес не пропадает и мы все дружно ждем осени».

Больше по теме: Анна Сагайдачная в ожидании второго сезона сериала «Крепостная»

«Крепостная» стала самым успешным сериалом марта за последние несколько лет. Грандиозная мелодрама возглавляла топ программ украинского телевидения две недели подряд.

Дата выхода второго сезона масштабной картины запланирована на осень 2019 года. Следите за материалами на сайте STB.UA, чтобы узнать первыми о продолжении любимого сериала.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ