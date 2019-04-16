Анна Сагайдачна розповіла, чому другий сезон «Кріпосної» вийде восени

Глядачі серіалу «Кріпосна» із захопленням спостерігали за грою Анни Сагайдачної. Молода та професійна актриса в костюмованній мелодрамі зіграла чарівну Наталі Дорошенко. Шанувальники масштабної стрічки не можуть дочекатися другого сезону. Анна Сагайдачна розповіла, чому продовження «Кріпосної» вийде восени.

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Продовження неймовірної історії обіцяє стати захопливим. Інтригуючі подробиці життя улюблених героїв серіалу «Кріпосна» ми дізнаємося вже цієї осені. Але чому потрібно чекати? Відповідь на це запитання знає талановита актриса Анна Сагайдачна:

«Одного разу був випадок, коли в соціальних мережах мене наполегливо переконували вплинути на творців «Кріпосної». Шанувальники костюмованої мелодрами не можуть дочекатися другого сезону. Але є багато обставин, які перешкодили б глядачеві дивитися серіал. Вибори — головна тема сьогоднішнього дня. На кону доля нашої держави. Мені, як і багатьом громадянам України, важлива доля країни. Тому перегляд серіалу зараз на другому плані. Добре, що інтерес не згасає і ми всі дружно чекаємо осені».

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«Кріпосна» стала найуспішнішим серіалом березня за останні кілька років. Грандіозна мелодрама очолювала топ програм українського телебачення два тижні поспіль.

Дата виходу другого сезону масштабної картини запланована на осінь 2019 року. Слідкуйте за матеріалами на сайті STB.UA, щоб дізнатися першими про продовження улюбленого серіалу.

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