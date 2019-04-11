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Другий сезон серіалу «Кріпосна»: оголошено дату виходу в ефір

11.04.2019

Другий сезон серіалу «Кріпосна» вийде цього року на телеканалі СТБ. Глядачі знову поринуть  у світ 19 століття та дізнаються продовження неймовірної історії кохання і зради. Новий сезон дійсно обіцяє стати захопливим. У ньому ви дізнаєтеся інтригуючі подробиці життя улюблених героїв костюмованої мелодрами. Чого очікувати від другого сезону «Кріпосної»? Подробиці  в матеріалі!

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StarLight Films і FILM.UA понад рік працювали над створенням багатосерійної костюмованої мелодрами «Кріпосна». Інтригуючий серіал завоював любов глядачів та другий тиждень поспіль очолює топ програм українського телебачення.

Коли вийде 2 сезон серіалу «Кріпосна»?

Дата виходу другого сезону масштабного серіалу запланована на осінь 2019 року. Щоб дізнатися точні дані та графік виходу нових серій, стежте за матеріалами на сайті STB.UA. У другому сезоні планують показати 24 епізоди.

Нагадаємо, прем’єра першого сезону відбулася 25 лютого. Заключні серії першого сезону масштабної мелодрами глядачі побачать у четвер, 14 березня, о 20:00.

За сюжетом серіалу «Кріпосна» Катерину Вербицьку виховали, як благородну панночку. Але насправді вона всього лише власність найбагатшого поміщика Петра Червінського. Бідній дівчині доведеться подолати безліч випробувань на шляху до свободи. З якими перешкодами стикнеться дівчина у майбутньому? Дізнайтеся вже у другому сезоні!

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