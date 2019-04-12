Шпионы в 6 выпуске проекта «Холостяк»-9

В 6 выпуске проекта «Холостяк»-9 в дом к девочкам приехали настоящие шпионы. Накануне Никита Добрынин поделился с ведущим, что с каждой неделей ему все сложнее делать выбор. Поэтому Григорий Решетник пригласил троих экспертов, которые под видом конкуренток выясняли, кто по-настоящему заинтересован в Холостяке. Перед началом Церемонии роз Маша, Оля и Диана признались участницам, с какой целью пришли на проект.

Несмотря на то, что такую идею предложил Григорий Решетник, Никита не стал отказываться от возможности больше узнать об участницах. Холостяк предложил экспертам уединиться и выслушать объективную оценку о каждой девушке.

Марину психологи оценили как достаточно женственную и чувственную. Потенциал в отношениях с Никитой есть, ведь именно она испытывает самые искренние чувства к Холостяку. Также эксперты отметили Дашу и Лилю, которые давно влюбились в мужчину.

Натали показала себя достаточно агрессивной девушкой, желающей постоянного внимания. Для Холостяка это стало большим удивлением, ведь оказалось, что участница не «ангел», а провокационная соперница, готовая идти на конфликт.

Виктория вовсе не ассоциирует Холостяка как своего мужчину. Обусловлено это тем, что она была в долгих и серьезных отношениях. Все сомнения Никиты Добрынина подтвердились, ведь мужчина давно заметил, что участница не готова к новой истории.

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Юля также не показалась слишком заинтересованной в Никите. Более того, она не привыкла проявлять свои чувства, пока мужчина не предпримет множество шагов ей навстречу. Астропсихолог Маша отметила, что Холостяк не из тех мужчин, кто будет стучаться в закрытые двери, несмотря на весь шарм и сексуальность девушки.

Оля долгое время занимала позицию жертвы, что также не осталось незамеченным.

«Оля, ты не жертва. Наоборот, ты тот человек, который может менять пространство под себя», — отметила Маша еще в доме во время астрологического прогноза.

А вот София показалась троим экспертам влюбленной и «окутанной розовым облачком». Ей необходимо время и достаточно высокий уровень доверия, чтобы по-настоящему сблизиться с мужчиной.

В отличии от Элизабет, о которой что-то узнать было достаточно сложно. Девушка оставалась скрытной, хотя бы потому, что рассекретила экспертов.

«Все свои «розовые облака» я буду показывать только Никите», — объяснила свою позицию девушка.



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