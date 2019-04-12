Шпигуни в 6 випуску проекту «Холостяк»-9

У 6 випуску проекту «Холостяк»-9 в будинок до дівчат приїхали справжні шпигуни. Напередодні Нікіта Добринін поділився з ведучим, що з кожним тижнем йому все складніше робити вибір. Тому Григорій Решетник запросив трьох експертів, які під виглядом конкуренток з’ясовували, хто по-справжньому зацікавлений у Холостяку. Перед початком Церемонії троянд Маша, Оля і Діана зізналися учасницям, з якою метою прийшли на проект.

Незважаючи на те, що таку ідею запропонував Григорій Решетник, Нікіта не став відмовлятися від можливості більше дізнатися про учасниць. Холостяк запропонував експертам усамітнитися і вислухати об’єктивну оцінку про кожну дівчину.

Марину психологи оцінили як досить жіночну і чуттєву. Потенціал у стосунках з Нікітою є, адже саме вона відчуває найщиріші почуття до Холостяка. Також експерти відзначили Дашу і Лілю, які давно закохалися в чоловіка.

Наталі показала себе досить агресивною дівчиною, яка бажає постійної уваги. Для Холостяка це стало великим здивуванням, адже виявилося, що учасниця не «янгол», а провокаційна суперниця, яка готова йти на конфлікт.

Вікторія зовсім не асоціює Холостяка як свого чоловіка. Обумовлено це тим, що вона була в довгих і серйозних стосунках. Всі сумніви Нікіти Добриніна підтвердилися, адже чоловік давно помітив, що учасниця не готова до нової історії.

Більше на тему: Відеозвернення учасниць із 5 випуску проекту «Холостяк»-9

Юля теж не здалася надто зацікавленою в Нікіті. Ба більше, вона не звикла проявляти свої почуття, поки чоловік не зробить безліч кроків їй назустріч. Астропсихолог Маша зазначила, що Холостяк не з тих чоловіків, хто буде стукати в закриті двері, незважаючи на весь шарм і сексуальність дівчини.

Оля довгий час займала позицію жертви, що також не залишилося непоміченим.

«Оля, ти не жертва. Навпаки, ти та людина, яка може змінювати простір під себе», — зазначила Маша ще в будинку під час астрологічного прогнозу.

А ось Софія здалася трьом експертам закоханою і «оповитою рожевою хмаркою». Їй потрібен час і досить високий рівень довіри, щоб по-справжньому зблизитися з чоловіком.

На відміну від Елізабет, про яку щось дізнатися було досить складно. Дівчина залишалася закритою, хоча б тому, що розсекретила експертів.

«Всі свої«рожеві хмари»я буду показувати тільки Нікіті», — пояснила свою позицію дівчина.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ