Сериал «Крепостная» презентовали в Каннах

«Крепостная» — это не просто рассказ о жизни девушки, родившейся в неволе, но и невероятная история любви и предательства. Грандиозный успех костюмированной мелодрамы на отечественном телевидении повлек за собой установление нескольких рекордов. Своими достижениями создатели ленты решили поделиться со всем миром, представив «Крепостную» в Каннах. Подробности — в материале.

Масштабный сериал «Крепостная» очаровал всех буквально с первых минут. Создатели костюмированной мелодрамы позволили зрителям перенестись в эпоху 19 века. Проект завоевал грандиозный успех в Украине, но на этом FILM.UA Group не останавливается.

В социальных сетях FILM.UA Group шокировали невероятной новостью: сериал «Крепостная» представят в Каннах:

«На рынке контента MIPTV костюмированная драма «Крепостная» — один из хедлайнеров стенда FILM.UA Group. Проект получил огромный успех на отечественном телевидении, установил несколько рекордов и стал лучшим сериалом марта за последние 6 лет. А сегодня мы знакомим мир с этой историей!»



Оказывается, недавно открылся маркет MIPTV — The International Market for Content Development and Distribution. Хедлайнерами этого года стали известные украинские сериалы, среди которых и невероятная мелодрама «Крепостная».

Зрители с нетерпением ждут второй сезон ленты, премьера которого состоится этой осенью на телеканале СТБ. На долю главной героини Катерины Вербицкой выпадет немало приключений. Но получит ли она желанную свободу? Узнайте уже совсем скоро!

