Второй сезон костюмированной мелодрамы «Крепостная» выйдет уже этой осенью на телеканале СТБ. Продолжение истории действительно обещает раскрыть интригующие подробности жизни любимых героев. В новом сезоне масштабного сериала зрители увидят в неожиданных амплуа известных украинских актеров. Кто появится в сериале «Крепостная»? Подробности — в материале.

Наталья Васько

Еще в детстве Наталья Васько сделала свои первые шаги на сцене. И уже после школы она сразу поняла, какую профессию хочет выбрать. Уже этой осенью популярная актриса Наталья Васько заинтригует своим образом всех зрителей масштабной картины. Мы привыкли видеть ее в ролях волевых и страстных женщин, и в «Крепостной» она появится в похожем амплуа. Талантливая артистка сыграет хитрую хозяйку киевского борделя — мадам Макарову.

Алина Коваленко

Юная красавица Алина Коваленко сумела за короткое время покорить украинского зрителя. В 2017 году она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого, актерский факультет. Также молодая актриса снималась в рекламах и музыкальных клипах. В сериале «Крепостная» Алина Коваленко сыграет одну из самых важных ролей. Девушка появится в образе дочери киевского помещика — Ольги Родзевич.

Героиня Алины отличается очень свободными взглядами. Она — своевольная и умная, борется за права людей и осуждает стереотипы в отношении женщин. О своей роли в костюмированной мелодраме Алина откровенно рассказала в эксклюзивном интервью.

Фатима Горбенко

Будущая актриса Фатима Горбенко родилась в семье покорителя гималайских вершин. В раннем детстве у девочки проявился актерский талант. После окончания школы Фатима вступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Позже женщина вошла в труппу Молодого театра. Непревзойденная актриса за свою творческую карьеру появлялась на сцене в разноплановых образах.

В масштабном сериале «Крепостная» Фатиму мы увидим в образе жены советника киевского губернатора — Елены Коренева. Женщина вышла замуж за мужчину, старше ее на двадцать лет, но он оказался суровым и холодным. Любовь Елена познала только тогда, когда встретила Николая Дорошенко. Есть ли будущее у влюбленных? Вы узнаете уже этой осенью.

Борис Георгиевский

Масштабная мелодрама «Крепостная» может похвастаться звездными актерами. В последних сериях первого сезона появился заслуженный артист Украины Борис Георгиевский. Мужчина сыграл отца крепостной Катерины — Степана. По сюжету сериала его персонаж вернулся с каторги, на которую его отправили господа Червинские. У старика была цель лишь отомстить своим обидчикам, но теперь в его жизни появилась дочь.

Максим Радугин

Максим Радугин родился в семье, абсолютно не имевшей отношения к творчеству. Сначала мужчина не думал об актерской профессии, а хотел пойти по стопам отца и стать инженером. Но судьба решила иначе — Максим окончил театральный институт, где проявил свой артистизм.

В «Крепостной» Максим Радугин появится в роли человека-легенды — Андрея Жадана. Его герой когда-то был крепостным, но самостоятельно выкупил себя из рабства. Теперь он входит в высший свет, сломав многовековые стереотипы о невольниках.

Владислав Онищенко

Влад — пример того, что творческого человека должно быть много. Участник группы ZBSband Влад Онищенко уверенно покорил не только сцену «Х-фактор»-9, но и отечественную киноиндустрию. Оказывается, талантливый парень даже сбежал из тренировочного лагеря талант-шоу, чтобы отправиться на съемки костюмированной мелодрамы «Крепостная».

Во втором сезоне сериала Влад сыграет лакея Демьяна, который служит господину Андрею Жадану. Молодой актер признался, что похож со своим героем, ведь также может найти выход из любой ситуации. В интервью STB.UA парень откровенно рассказал о съемках «Крепостной».

Демьян Радзивилюк

Бренд-войс телеканала СТБ — Демьян Радзивилюк — также сыграет в масштабной картине. Нам редко удается увидеть мужчину на экране. Но именно его голос можно услышать в анонсах, проектах и ​​рекламных роликах. В долгожданном сериале «Крепостная» он впервые за много лет раскроет свой актерский талант не только за кадром. Демьян сыграет управляющего аукциона, который помогает выкупить из рабства крепостных.

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