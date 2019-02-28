Демьян Радзивилюк, бренд-войс телеканала СТБ, появится в сериале «Крепостная»
«Крепостная» — костюмированная мелодрама, которая может похвастаться звездными актерами. Одним из них стал Демьян Радзивилюк — бренд-войс телеканала СТБ. Именно его голос можно услышать в анонсах, проектах и рекламных роликах. А кого же сыграет Демьян в сериале «Крепостная»? Узнайте в материале.
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Голос Демьяна Радзивилюка, однозначно, узнает каждый. Профессиональный актер по специальности работает по ту сторону экрана и ежедневно озвучивает популярные телевизионные шоу. Именно в долгожданном сериале «Крепостная» мужчина впервые за много лет раскроет свой актерский талант не только за кадром. И специально для зрителей Демьян перенесется в викторианскую эпоху, чтобы удивить невероятной игрой в костюмированной драме.
Расскажите о вашей роли в сериале «Крепостная».
Сыграв в эпизоде, я получил невероятное удовольствие. Мой персонаж — управляющий аукциона, который помогает выкупить из рабства крепостных. Если аукцион проходит успешно, человек получает свободу. А если проваливается —- обездоленные остаются в рабстве. Управляющий поддерживает взгляды главного героя и помогает ему в решении проблем. Если бы не он, вряд ли главный герой смог бы подарить свободу крепостным.
Управляющий аукциона — негативный или положительный персонаж?
Я не привык делить людей на хороших и плохих. Управляющий может нарушить правила аукциона — это плохо. Но если это нарушение подарит кому-то долгожданную свободу, то это хорошо? Поступки такого человека оправданы его убеждениями и стилем жизни. Конечно, мой герой иногда позволяет себе быть и пафосным, и несдержанным. И именно от этого он становится еще интереснее.
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Что вам помогло вжиться в роль?
Все переживания и эмоции героя я черпал из собственного жизненного опыта. Пытался представить себя на месте управляющего аукциона и воссоздать жизнь обычного живого человека, но с поправкой на обстоятельства 19 века. Специально для роли исследовал, как люди себя вели в прошлом: как общались, какие имели привычки, чего хотели и чего боялись.
В чем заключается ваш источник вдохновения?
Нравственные ценности человека — мой главный мотиватор. К сожалению, многие люди живут ради собственных нужд. Моя цель и в сериале, и за кадром, и в жизни — помочь людям стать лучше. Мы должны вдохновлять, мотивировать друг друга на правильные поступки и самосовершенствование. И если отступать от правил — только ради восстановления справедливости.
Демьян, чем вам запомнился сериал «Крепостная»?
Работая 16 лет на телеканале СТБ, я ни разу не появлялся по ту сторону экрана из-за особенностей эксклюзивного договора. Роль в «Крепостной» — настоящий подарок от любимого канала, который стал зрелищным стартом для моих новых ролей в кино. Поэтому чрезвычайно обрадовался, когда меня пригласили сыграть в этой грандиозной исторической драме.
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По образованию я —- актер драмы и кино. Меня всегда тянуло к сцене, к драматическим и характерным ролям. Прошел только год, как я начал ходить на кастинги в кино и сериалы. Когда креативный продюсер Тала Пристаецкая предложила мне роль управляющего аукциона в историческом сериале Украины, это стало для меня невероятным подарком. Ведь получить старт в таком кино, еще и от любимого телеканала — очень символично и волнительно.
Как проходили съемки костюмированной драмы?
Съемки сериала проходили легко и с огромным удовольствием. Ведь рядом были верные друзья и чрезвычайно талантливые люди, которых понимал с полуслова. Сразу знал, какого результата стремились достичь люди, с которыми начинал свой профессиональный путь. Поэтому не упустите премьеру грандиозного сериала, который станет событием для каждого.
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Смотрите костюмированную мелодраму «Крепостная» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Вас ждет невероятная история страстной любви и жестокой измены. А что же победит — добро или зло?