Пасха 2019: Топ-5 соусов для шашлыка от программы «Страва честі»

Пасха в 2019 году припадает на воскресение, 28 апреля, а значит украинцев ждут дополнительные выходные, которые можно провести с пользой на свежем воздухе. Теплые вечера с друзьями у костра с шашлыком – неотъемлемый атрибут весенних дней. Читайте пошаговый рецепт приготовления топ-5 самых вкусных соусов для шашлыка в нашем материале от проекта «Страва честі».

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Соус из кетчупа и лука для шашлыка

Ингредиенты:

Кетчуп — 600 мл

Лук красный — 2 шт

Чеснок — 5 зуб.

Зелень — 2 пуч.

Перец черный — 0,5 ч. л.

Сахар — 1 ст. л.

Уксус винный или яблочный — 2 ст. л.

Масло растительное — 1 ст. л.

Приготовление:

Нарежьте лук кольцами. Измельчите зелень и чеснок. Замаринуйте лук в смеси уксуса, сахара и масла. Добавьте к луку зелень, молотый черный перец и чеснок. Полученную смесь перемешайте с кетчупом и дайте настояться 15 минут.

Белый винный соус для шашлыка

Ингредиенты:

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 2 зуб.

Масло сливочное — 4 ст. л.

Вино белое сухое — 115 мл

Майонез — 230 г

Уксус (яблочный, 5%) — 60 мл

Сок лимонный — 2 ст. л.

Горчица — 1 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Кетчуп — 1/2 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Перец черный — 1 ч. л.

Приготовление:

Пюрируйте лук с чесноком в блендере. Поставьте сливочное масло на маленький огонь. Добавьте туда лук и чеснок и тушите на среднем огне 2-3 минуты. Добавьте белое вино, перемешайте и варите 3 минуты. Снимите с огня и дайте соусу немного остыть. Добавьте майонез и перемешайте. Добавьте остальные ингредиенты и взбейте блендером еще несколько минут. Поставьте в холодильник на 1 час перед подачей.

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Соус Тирей для шашлыка

Ингредиенты:

Соевый соус — 200 мл

Чеснок — 5 зуб.

Перец красный жгучий — 2 ч. л.

Молотые семена кориандра — 3 ч. л.

Кинза — 1 пуч.

Перец черный — 1 ч. л.

Сахар — 1 ст. л.

Уксус (70%) — 1 ст. л.

Приготовление:

Мелко нарежьте чеснок и кинзу. Перемалывайте в блендере вместе с сухими ингредиентами. Смешайте с соевым соусом, сахаром и уксусом. Настаивайте в холодильнике 1 час.

Сладкий соус для шашлыка

Ингредиенты:

Томатная паста — 3 ст. л.

Сок апельсиновый — 250 мл

Масло растительное — 2 ст. л.

Чеснок — 2 зуб.

Имбирь — 30 г

Лук репчатый — 1 шт

Вино красное сухое — 2 ст. л.

Крахмал картофельный — 1 ст. л.

Вода — 1 ст. л.

Соевый соус — 2 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

Уксус столовый — 1 ст. л.

Приготовление:

Мелко нарежьте лук. Имбирь почистите и натрите на мелкой терке. Чеснок пропустите через пресс. Перемешайте. Поджарьте на раскаленном растительном масле полученную смесь 2 минуты. В отдельной посуде соедините свежевыжатый апельсиновый сок, томатную пасту, соевый соус, уксус, красное вино и сахар. Перемешайте. Добавьте в сковороду, перемешайте и дайте закипеть. Снимите с огня и немножко измельчите массу блендером. Размешайте в холодной воде крахмал. Добавьте его к соусу на сковороде, перемешайте и дайте снова закипеть.

Банановый соус для шашлыка

Ингредиенты:

Банан — 1 шт

Лук репчатый — 1 шт

Сок лимонный — 3 ст. л.

Соевый соус — 2 ст. л.

Масло оливковое — 3 ст. л.

Имбирь (сухой) — 1/2 ч. л.

Куркума — 1/2 ч. л.

Перец черный — по вкусу

Орех мускатный — 1/2 ч. л.

Приготовление:

Разомните вилкой банан в кашеобразное состояние. Добавьте к нему специи и лимонный сок. Мелко нарежьте лук, обжарьте в течении 2-3 минут. Соедините все ингредиенты, добавьте соевый соус и взбейте в блендере.

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Приятного аппетита!

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