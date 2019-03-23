Уже в 3 выпуске проекта «Холостяк»-9 разгорелись настоящие страсти. Первый поцелуй, проверка на совместимость и волнующая Церемония роз в неформальной обстановке. Кто пошел на индивидуальное свидание, пробудил нежные чувства в Холостяке и получил заветную розу? А кто уже на третьей неделе покинул проект навсегда – узнайте в материале.

Третий выпуск проекта «Холостяк»-2019 начался с индивидуального свидания. Виктория организовала встречу с Никитой. Свидание соответствовало участнице. По профессии Вика стюардесса, именно поэтому пара поднималась на небольшом самолете в воздух. Несмотря на дождливую погоду и туман, полет состоялся.

«Это было круто. Будто два маленьких ребенка в луна-парке», — прокомментировала Виктория.

Холостяк отметил, что такие сюрпризы ему мало кто делал, а это свидание он запомнит надолго. При личном общении участница рассказала, что в отношениях для нее важно совместное развитие. Однако заговорив о прошлом, не смогла сдержать эмоций. Это насторожило Никиту.

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«Я отдал ей розу в надежде, что она действительно готова к новым отношениям», — добавил Холостяк.

Тем временем ведущий Григорий Решетник пожаловал в дом к девушкам с конвертом. В нем были правила выбора участницы на индивидуальное свидание. Каждая рассказывала о себе. А по ответам сам Григорий мог выбрать счастливицу. Ею стала Элизабет.

Следующим утром состоялось то самое индивидуальное свидание. Пара встретилась с Маргаритой Сичкарь – основательницей Школы счастливой жизни. Также приехали друзья Никиты Добрынина, которые давно счастливы в браке. Три пары выполняли психологические задания, а по итогу получили свои результаты на совместимость от профессионального семейного психолога.

Но главным событием 3 выпуска «Холостяк»-9 стал первый поцелуй. Никита пригласил троих участниц развеяться и отдохнуть. Даша, Дина и Натали приехали в клуб, где все располагало к расслаблению: музыка, танцпол и алкоголь. Во время личного общения с Дашей чувства пары взяли вверх, и Холостяк поцеловал девушку.

Церемонию роз Никита Добрынин решил провести в неформальной обстановке. Чтобы отойти от привычных шикарных нарядов, кулуаров и официальности, Холостяк приехал в дом к девушкам. Во время разговора с художницей Юлей Никита признался, что не считает ее искренней. Поэтому решил попрощаться с ней. А вот Лиля, наоборот, была слишком честна, но пара также не нашла точек соприкосновения. На самой Церемонии роз Холостяк попрощался с Каролиной. Мужчина не почувствовал тепла и отдачи от участницы.

Страсти накаляются. Что ждет девушек дальше – узнайте в следующих выпусках.

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