В 3 выпуске «Холостяк»-9 проект покинули сразу три участницы. Неожиданно для всех Холостяк попрощался с некоторыми девушками, не дожидаясь Церемонии роз. Никита Добрынин настроен встретить свою любовь и построить крепкую семью. Кто же ушел в 3 выпуске проекта «Холостяк»-2019 – читайте в материале.

Приехав в дом к девушкам, Никита пригласил на личное общение художницу Юлию. Мужчина попытался узнать девушку со всех сторон: ее положительные и негативные качества. Однако участница уверенно доказывала, что она идеальна.

«Я не верю в идеальных людей. Ты просто кажешься мне неискренней», — сказал Никита Юле.

Холостяк также признался, что в общении не чувствует честности. Перед созданием семьи Никите важно понимать человека и знать все его недостатки. Но он точно не готов строить иллюзии.

«Я просто понимаю, что у нас с тобой не получится сложить отношения», — признался Холостяк.

Еще одной участницей, которая покинула проект на 3 неделе, стала Лиля. Никита пригласил девушку на личную беседу, чтобы узнать ее получше. Холостяку было непонятно, почему Лиля не проявляет инициативы, а занимает позицию наблюдателя.

«Моя жизнь слишком активна, поэтому я хочу, чтобы рядом со мной был открытый и общительный человек. А Лиля больше наблюдатель, чем участник», — добавил Никита.

На Церемонии роз Холостяк отметил, что свидание с Каролиной было особенным и чувственным. Напомним, что во 2 выпуске Холостяк пригласил девушку в Египет, где поздравил ее с днем рождения в спа-салоне. Нежные прикосновения и откровенный разговор не оставил никакого «послевкусия», ведь девушка продолжала вести себя отчужденно и холодно.

«Я не почувствовал того тепла, которого мне хотелось. Мне показалось, что этого свидания даже не было», — сказал Никита Добрынин.

Холостяк отметил, что не хочет тратить время впустую, а розы для Каролины у него нет.

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В 3 выпуске проект «Холостяк»-2019 покинуло сразу три девушки. Главный герой настроен решительно. А как будут развиваться события дальше – смотрите в 4 выпуске.

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