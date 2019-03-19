Константин Октябрьский: биография, творчество и все новости об актере
Известный актер Константин Октябрьский сыграл в костюмированной мелодраме «Крепостная» одного из важных персонажей. А теперь с понедельника в 20:00 выходит новый сериал «Зоя», где можно увидеть любимого артиста в новом амплуа. Биографию и все о творческом пути Константина Октябрьского читайте в материале.
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Дата рождения: 16 декабря 1983 г.
Место рождения: Киев
Деятельность: актер театра и кино, ведущий
Место проживания: Киев
Детство и юность. Константин Октябрьский родился в Киеве, но его студенческие годы прошли в Днепре. Там он окончил местный театрально-художественный колледж, где проявил свой актерский талант.
Начало творческого пути. По завершении учебы Константин начал активно сниматься в рекламе. Немного позже его позвали на телевидение в качестве диктора новостей. Но первый опыт актерской работы парень получил в Молодежном театре Днепра. Там он работал в течение двух лет. Костя сыграл на сцене множество разноплановых персонажей. Профессионал с легкостью мог точными штрихами превратить даже небольшую роль в яркий и харизматичный образ.
Талант молодого актера заметили сразу и пригласили в популярный пародийный проект. А уже с 2010 года Константин начал активно сниматься в кино и телесериалах. Также парень долгое время был ведущим автомобильной программы и даже работал диктором новостей.
В 2014 году жизнь Константина Октябрьского изменилась: он стал ведущим популярного телепроекта «Орел и решка. Шоппинг».
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Сериал «Крепостная». Украинский актер Константин Октябрьский в масштабной костюмированной мелодраме появился в интересном амплуа. Парень сыграл наглого, но очень веселого боевого товарища Григория Червинского — Егора Решетникова.
Сериал «Зоя». В новом сериале на телеканале СТБ актера зрители увидят в образе Константина Морозова — ответственного и дипломатичного парня, очень принципиального в своих решениях.
Фильмография Константина Октябрьского:
2014 — «Мажор», дилер
2014 — «Ограбление по-женски», Андрей
2014—2015 — «СышЫшьШоу», Костыль
2016 — «Добро пожаловать на Канары», Алексей Бойко
2016 — «Экспресс-командировка», Артур
2016 — «Лучшая» неделя моей жизни», Игорь
2016 — «Не зарекайся», Роман Платов
2016 — «Певица», Вадим
2016 — «Свадебное платье», Костик
2016 — «Центральная больница», Вадим
2016 — «Чудо по расписанию», Роман Сергеевич
2017 — «Балерина», Кирилл
2017 — «Завещание принцессы», Владимир Соловьев
2017 — «Отчаянный домохозяин», Юрий Гоноров
2018 — «Благородные бродяги», Клаус
2018 — «За витриной», Максим Иванович Перепелица
2019 — «Крепостная», Егор Решетников
2019 — «Зоя», Константин
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