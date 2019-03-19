Константин Октябрьский: биография, творчество и все новости об актере

Известный актер Константин Октябрьский сыграл в костюмированной мелодраме «Крепостная» одного из важных персонажей. А теперь с понедельника в 20:00 выходит новый сериал «Зоя», где можно увидеть любимого артиста в новом амплуа. Биографию и все о творческом пути Константина Октябрьского читайте в материале.

Больше по теме: Клавдия Дрозд: биография, творчество и все новости об актрисе

Дата рождения: 16 декабря 1983 г.

Место рождения: Киев

Деятельность: актер театра и кино, ведущий

Место проживания: Киев

Детство и юность. Константин Октябрьский родился в Киеве, но его студенческие годы прошли в Днепре. Там он окончил местный театрально-художественный колледж, где проявил свой актерский талант.

Начало творческого пути. По завершении учебы Константин начал активно сниматься в рекламе. Немного позже его позвали на телевидение в качестве диктора новостей. Но первый опыт актерской работы парень получил в Молодежном театре Днепра. Там он работал в течение двух лет. Костя сыграл на сцене множество разноплановых персонажей. Профессионал с легкостью мог точными штрихами превратить даже небольшую роль в яркий и харизматичный образ.

Талант молодого актера заметили сразу и пригласили в популярный пародийный проект. А уже с 2010 года Константин начал активно сниматься в кино и телесериалах. Также парень долгое время был ведущим автомобильной программы и даже работал диктором новостей.

В 2014 году жизнь Константина Октябрьского изменилась: он стал ведущим популярного телепроекта «Орел и решка. Шоппинг».

Больше по теме: «Зоя»: эксклюзивное интервью с актрисой Клавдией Дрозд

Сериал «Крепостная». Украинский актер Константин Октябрьский в масштабной костюмированной мелодраме появился в интересном амплуа. Парень сыграл наглого, но очень веселого боевого товарища Григория Червинского — Егора Решетникова.

Сериал «Зоя». В новом сериале на телеканале СТБ актера зрители увидят в образе Константина Морозова — ответственного и дипломатичного парня, очень принципиального в своих решениях.

Фильмография Константина Октябрьского:

2014 — «Мажор», дилер

2014 — «Ограбление по-женски», Андрей

2014—2015 — «СышЫшьШоу», Костыль

2016 — «Добро пожаловать на Канары», Алексей Бойко

2016 — «Экспресс-командировка», Артур

2016 — «Лучшая» неделя моей жизни», Игорь

2016 — «Не зарекайся», Роман Платов

2016 — «Певица», Вадим

2016 — «Свадебное платье», Костик

2016 — «Центральная больница», Вадим

2016 — «Чудо по расписанию», Роман Сергеевич

2017 — «Балерина», Кирилл

2017 — «Завещание принцессы», Владимир Соловьев

2017 — «Отчаянный домохозяин», Юрий Гоноров

2018 — «Благородные бродяги», Клаус

2018 — «За витриной», Максим Иванович Перепелица

2019 — «Крепостная», Егор Решетников

2019 — «Зоя», Константин

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ